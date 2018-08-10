Galaxy Note 9, S Pen ile yeni özellikler getiriyor

Samsung Galaxy Note 9'daki Bluetooth destekli S Pen'in merak edilen yeniliklerini sıraladık!

Galaxy Note 9, S Pen ile yeni özellikler getiriyor

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