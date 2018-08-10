Galaxy Note 9, S Pen ile yeni özellikler getiriyor
Samsung Galaxy Note 9'daki Bluetooth destekli S Pen'in merak edilen yeniliklerini sıraladık!
Galaxy Note 9'un en büyük esprisi elbette S Pen. Note serisinin adını koyan S Pen, bu defa daha farklı özellikler getiriyor. Her yeni Note modeliyle S Pen'i yenileyen Samsung, ancak bu kez S Pen'e dair en fazla gelişlmeyi bu modelde sunuyor.
Daha önceki özelliklerini koruyan S Pen, yeni telefon ile bir dizi yeni özelliğe daha kavuştu. Artık Note 9'un kamerasını kontrol etme yeteneğine de sahip olan S Pen, böylece 10 metrelik bir alan içinde telefonun kamerasını kontrol edebiliyor. Üzerindeki tuş ile bir deklanşör görevi gören S Pen, bu sayede uzaktan fotoğraf çekebilmenizi sağlıyor. Hem ön hem arka kamerayı kontrol edebilen S Pen, düğmeye çift tıklayarak iki kamera arasında geçiş yapabilmenizi sağlıyor.
S Pen'in kazandığı tek yetenek bu değil. Kamerayı kontrol etme dışında artık bir sunumları ve çeşitli medya çalma uygulamalarını da kontrol edebiliyor. Yani, sunum yaparken S Pen ile sunumunuzu kontrol edebilecek, medya uygulamalarındaki çalma, duraklatma veya şarkılar arasındaki geçişleri S Pen üzerinden halledebileceksiniz.
Yalnızca 40 saniye içinde şarj olabiliyor!
Galaxy Note 9'da yer alan S Pen, Düşük Enerjili Bluetooth (BLE) desteğine sahip. Bu sayede az önce bahsettiğimiz fotoğraf ve medya uygulaması kontrolünü sağlayan yeni kalem, ayrıca yalnızca 40 saniye içinde şarj olabiliyor. 40 saniyelik şarj sonrası ise tam 30 dakika boyunca kullanılabilen S Pen, ayrıca su korumasını da sürdürüyor. Tıpkı Note 9 gibi S Pen de IP68 sertifikasına sahip. Böylece kalemi 1.5 metrelik suya düşürseniz dahi bozulmuyor.
Ercan Uğurlu
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