Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 Plus karşılaştırması

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Robotlar ve Yapay Zekâ

Dinozorlar

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar