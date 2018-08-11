Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 Plus Karşılaştırması

Samsung Galaxy Note 9'u Galaxy S9 Plus ile karşılaştırdık! Bakalım yeni Note 9, S9 Plus'un üzerine neler getiriyor...

Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 Plus karşılaştırması

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