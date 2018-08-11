Galaxy Note 9 ve Galaxy S9 Plus Karşılaştırması
Samsung Galaxy Note 9'u Galaxy S9 Plus ile karşılaştırdık! Bakalım yeni Note 9, S9 Plus'un üzerine neler getiriyor...
Samsung'un henüz dün tanıttığı Galaxy Note 9, üst seviye özellikler içeriyor. Özellikle fiyatıyla da dikkat çeken yeni amiral, Samsung'un şu an S serisinin tepe modeli Galaxy S9'a göre ne gibi farklar içeriyor. Bu yazımızda adım adım değerlendiriyoruz.
Tasarım: Galaxy Note 9 vs Galaxy S9 Plus
Galaxy Note 9, arka yüzeyiyle cam malzemeye sahip bir akıllı telefon. Telefonun çerçevesi ise yine metal çerçeveye sahip. Yani bu anlamda S9 Plus'a kıyasla bir değişim yok.
Arka tarafta önemli bir değişiklik olarak kamera diziliminin düzenini gösterebiliriz. Hatırlıcak olursanız Galaxy S9 Plus'ta kamera dizilimi alt alta yer alırken, Note 9'da bu dizilim yan yana şekilde karşımıza çıkıyor. Parmak izi sensörü ise kameraların hemen altında bulunuyor.
Boyutlar itibariyle iki telefon birbirine yakın durumda. Galaxy Note 9'un boyutları 161.9 x 76.4 x 8.8 mm iken, Galaxy S9 Plus'ın boyutları 158.1 x 73.8 x 8.5 mm. Ağırlık noktasında ise Galaxy Note 9 biraz daha ağır; 201 gram ağırlığında. Galaxy S9 Plus ise 189 gram ağırlığında.
Su koruması konusunda bir değişiklik yok. Galaxy Note 9 da tıpkı S9+ gibi IP68 sertifikasına sahip ve bu sayede 1.5 metreye kadar suya 30 dakika boyunca dayanıklılık gösterebiliyor.
Ekran: Galaxy Note 9 vs Galaxy S9 Plus
Galaxy Note 9, büyük bir telefon. Boyutlarıyla itibariyle S9 Plus'a göre az da olsa daha büyük olan Galaxy Note 9, ekranıyla da daha büyük görüntü sunuyor. Galaxy Note 9'un ekranı 6.4 inç boyutunda. Her iki telefon da Super AMOLED ekrana sahipken, çözünürlük miktarında da bir değişiklik yok. Galaxy Note 9, ekranıyla 1440x2960 piksel çözünürlük sunuyor. 18.5:9 görüntü oranı korunurken, piksel yoğunluğu ise, çözünürlüğün korunup ekranın büyümesiyle biraz düşmüş. Galaxy Note 9'un piksel yoğunluğu 516 ppi seviyesinde.
Ekran yine Corning Gorillar Glass 5 ile korunuyor ve HDR10 desteği gösteriyor. Elbette Always on özelliği de mevcut.
Performans: Galaxy Note 9 vs Galaxy S9 Plus
Teknik kadrosuyla her iki telefon da güçlü özellikler içeriyor. Android 8.1 Oreo işletim sisteminin bulunduğu Galaxy Note 9, yazılım anlamında kuşkusuz Galaxy S9+ modeline göre daha fazla içerik sunuyor. Zira telefonda S Pen mevcut ve bu sayede işletim sistemi detayında kalemi kullanabileceğiniz kullanışlı seçenekler bulunuyor.
Ayrıca bilindiği gibi Samsung'un telefonlarını masaüstü bilgisayara çeviren DeX isimli kullanışlı bir cihazı bulunuyor. DeX kullanımını Galaxy Note 9'da da sağlayabiliyorsunuz; fakat artık daha basit ve daha kullanışlı bir işletim sistemi deneyimi bizleri bekliyor.
Teknik kadroya baktığımızda her iki telefonda da aynı işlemcileri görüyoruz. İki telefonda da Exynos 9810 Octa ve Qualcomm Snapdragon 845 işlemci seçenekleri bulunuyor. Çekirdek hızlarında da farklılık yok. Exynos 9810 Octa ile 4x2.7 GHz Mongoose M3 ve 4x1.8 GHz Cortex A55 çekirdeklerinden güç alıyor Galaxy Note 9.
RAM ve depolama konusunda ise kapasite Galaxy Note 9 ile artıyor. Artık 512 GB'lık bir model daha var. Telefon 128 GB ve 512 GB'lık iki farklı model ile tercih edilebiliyor. 128 GB'lık modelde 6 GB RAM yer alırken, 512 GB'lık modelde ise 8 GB RAM miktarı bulunuyor.
Kamera: Galaxy Note 9 vs Galaxy S9 Plus
Donanım açısından yine Galaxy Note 9, S9 Plus modeliyle aynı kameralara sahip. Galaxy Note 9'da da 12 MP ölçüsünde çift kamera dizilimi mevcut. Ana kamera ile f/1.5 ila f/2.4 arasında diyafram değiştirebilen Note 9, 2x optik zum sağlıyor ve OIS bulunduruyor. İkincil kamera ise f/2.4 diyaframa sahip.
Video noktasında da bir değişiklik yok. 60 kare 2160p çözünürlüklü video kaydı yapabilen Galaxy Note 9, 240 karede 1080p video kaydı gerçekleştirebiliyor. 960 kare ise 720p, yani HD çözünürlüğünde çekim yapıyor.
Her iki telefonun ön kameraları da aynı: 8 MP, f/1.7 diyafram ve 30 kare 1440p video kaydı...
Pil: Galaxy Note 9 vs Galaxy S9 Plus
Pil kapasitesi ise Galaxy Note 9'da artmış durumda. 4000 mAh kapasitesinde bir batarya getiren Galaxy Note 9'un çıkış noktalarından birini de pil performansı oluşturuyor. Daha büyük kapasiteli batarya ile daha yüksek pil performansı iddiasında bulunan Galaxy Note 9, elbette test merkezimize geldiğinde pil performansıyla detaylıca incelenecek. Ancak 3500 mAh'lik Galaxy S9 Plus'a göre kapasite artışının büyük bir etkisi olacaktır kanaatindeyiz.
Bu arada her iki telefonda da kablosuz şarj ve hızlı şarj desteğinin bulunduğunu da söyleyelim.
Fiyat: Galaxy Note 9 vs Galaxy S9 Plus
Elbette en can alıcı nokta fiyat. Galaxy Note 9 ucuz bir telefon değil. 128 GB'lık modeliyle 6499 TL olarak açıklanan Galaxy Note 9, 512 GB'lık modeliyle ise tam 7499 TL.
Galaxy S9 Plus'ı ise şu an piyasada 64 GB'lık modeliyle 4199 TL, 128 GB'lık modeliyle 4940 TL ve 256 GB'lık modeliyle 5599 TL fiyatla bulabiliyorsunuz.
Ercan Uğurlu
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın