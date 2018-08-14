Galaxy Note 9'un Ekranı Yeni Rekorlar Kırdı
Galaxy Note 9'un ekranı ne kadar iyi, Galaxy Note 8'in ekranından ne kadar farklı? İşte cevap.
Galaxy Note 9'un ekranının iyi olduğunu biliyoruz, peki tam olarak ne kadar iyi? DisplayMate'e göre Samsung'un yeni amiral gemisi, birkaç rekoru birden kırdı ve müthiş bir ekrana sahip olduğunu gösterdi.
Telefonların ekranlarını detaylı incelemelere tabi tutan DisplayMate, yeni Galaxy Note 9'un ekranına en yüksek puan olan A+'yı verdi. Note 9'un Mutlak Renk Doğruluğu'nu "kusursuzdan ayırt etmek neredeyse imkansız" diye tanımlayan site, ekranı "şimdiye kadar ölçtüğümüz en isabetli ekran" diye nitelendirdi. Firma, telefonun Yüksek Parlaklık Modu'nun Note 8'e kıyasla yüzde 27 daha parlak olduğunu ve yüzde 32 daha yüksek kontrast sunduğunu, telefonun otomatik parlaklık açıkken 1.050 nit değerine ulaştığını da söyledi.
Galaxy Note 9, Renk İsabeti ve Yoğunluk Ölçekleri alanlarında da yeni rekorlar kırdı. Bu, telefonun en yüksek parlaklığının, ekranda görünene göre çok fazla değişmediği anlamına geliyor. Telefon, Bakış Açısı Performansı'nda ise başarılı sonuçlar elde etti.
Galaxy Note 9, Ekran Yansıması'nda yeni bir rekor kırmasa da Note 8 ile aynı puan olan 4.4'ü paylaştı. Bu puanın DisplayMate'in elde ettiği en düşük puan olduğu söyleniyor.
Note 9'un ekranının "seviyeyi önemli ölçüde yükselttiğini" vurgulayan DisplayMate, "Galaxy Note 9, test ettiğimiz en yenilikçi ve yüksek performanslı akıllı telefon ekranına sahip" diyerek raporunu sonuçlandırdı.
Zeynel A. Öztürk
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