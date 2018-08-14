Galaxy Note 9'un Ekranı Yeni Rekorlar Kırdı

Galaxy Note 9'un ekranı ne kadar iyi, Galaxy Note 8'in ekranından ne kadar farklı? İşte cevap.

Galaxy Note 9'un Ekranı Yeni Rekorlar Kırdı

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