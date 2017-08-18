Galaxy Note'un S-Pen'ine Çok Farklı Bir Özellik!
Samsung'un gelecekteki Galaxy Note telefonları, S-Pen kalemine çok farklı ve kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir özellik kazandırabilir!
Geleceğin Galaxy Note'ları, Samsung'un yeni aldığı patent sayesinde nefesinizdeki alkol miktarını ölçmenizi sağlayabilir.
Patente göre Galaxy Note'un kalemi, hem mikrofon, hem de alkol ölçer görevini üstlenebilecek. Kalemin üzerindeki gaz sensörü, nefesinizi analiz ederken kısa mesafeli verici, sensörün topladığı veriyi cihaza gönderecek. Patentin açıklamalarından alkol ölçme işlevinin konuşma esnasında, kalemi mikrofon olarak kullanırken bile kullanılabileceği anlaşılıyor.
Telefonun üzerine eklenecek bir alkol ölçer, birçok yetişkin için faydalı bir işleve dönüşebilir. Bu işlev sayesinde direksiyon başına geçmek için yasal sınırı geçip geçmediğinizi rahatça kontrol edebilirsiniz. İşlev, alkollü otomobil sürmekten kaynaklanacak cezaları engelleyebileceği gibi, alkol kaynaklı kazaların ve ölümlerin sayısını da azaltabilir.
Firmanın patent başvurusunu Haziran 2016'da yaptığını ve patentin geçen ay ABD Patent Ofisi tarafından yayınlandığını görüyoruz. Teknolojinin ne zaman Samsung cihazlarına gireceğini (veya girip girmeyeceğini) ise zaman gösterecek.
Zeynel A. Öztürk
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