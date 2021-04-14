Galaxy Quantum 2, Özel Kuantum Kriptografi Yonga Seti İle Tanıtıldı

Samsung ve SK Telecom en sonunda Galaxy Quantum 2'yi resmileştirdi. Bu akıllı telefon üst seviye bir işlemci, 120Hz ekran ve ek güvenlik için özel bir kuantum kriptografi yonga seti içeriyor.
Telefon için ön siparişler Güney Kore'de başladı ve telefon 23 Nisan tarihinde satışa sunulacak. Telefonun fiyatı ise KRW699,600 (yaklaşık 625 dolar) olarak belirlenmiş durumda. Telefonu ön sipariş eden kişiler Galaxy Buds Live ve şeffaf silikon kılıfı ücretsiz bir şekilde edinecekler. Mat plastik arka panel ise siyah, mor ve beyaz olmak üzere üç renkte sunuluyor.
Galaxy Quantum 2'de QHD+ çözünürlükte 6,7 inçlik Dynamic AMOLED Infinity-O ekran, 120Hz yenileme hızı (sadece Full HD+ çözünürlükte) ve ekran-içi parmak izi okuyucu bulunuyor. Telefon Android 11 ile sunuluyor ve iki yaşındaki Snapdragon 855+ işlemci, 6GB RAM, 128GB dahili hafıza ve bir microSD kartı slotu ile sunuluyor.
Telefonun arkasında ise OIS'li 64MP üçlü kamera düzeni bulunuyor ve bu düzenin içerisinde 12MP ultra-geniş kamera ve 5MP makro-kamera yer alıyor. Önünde ise çift-piksel oto odaklanması olan 10MP selfie kamerası bulunuyor. Galaxy Quantum 2, arka ve ön kameralarıyla 4K 30fps videolar kaydedebiliyor. 4500mAh bataryaya sahip ve 25W hızlı şarjı destekliyor ancak kutu içerisinde yanında verilen şarj cihazı sadece 15W'ye kadar çıkıyor.
Diğer özelliklerin arasında ise GPS, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, Samsung Pay, USB Type-C girişi ve IP67 derecesi (toz ve su dayanımı için) bulunuyor.
Ancak muhtemelen en önemli özelliği, ID Quantique tarafından geliştirilmiş bir entegre 2,5x2,5mm QRNG (Kuantum Rastgele Sayı Oluşturucu) çipine sahip olması. Bu çip, bir LED ile gürültü oluşturarak rastgele sayılar oluşturuyor ve bir CMOS sensörü ile bu sayıları yakalıyor. Çip, fiziksel erişimi olmayan kişilerin telefonu hack'lemesini oldukça zorlaştırıyor...
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