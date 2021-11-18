Galaxy S10 İçin Bir Devir Kapanıyor: Gear VR Desteğine Veda Etme Zamanı!

Bu hafta Oculus tarafından yapılan açıklamaya göre Galaxy S10 serisi, Android 12 ve One UI 4.0'ın bu yıl içinde yayına girmesiyle beraber Gear VR platformunu desteklemeyi durduracak. Gear VR, Galaxy S10'u bugüne kadar kullanmanızın ana nedenlerinden biriyse, Aralık ayına kadar zor bir seçim yapmanız gerekebilir. Galaxy S10 üzerinde Android 11 ile Gear VR'ı kullanmaya devam edebilirsiniz veya Android 12 ve One UI 4.0 için VR platformundan vazgeçmeniz gerekecek.
Ancak, Gear VR platformunun son zamanlarını yaşamakta olduğunu da unutmamakta fayda var. Samsung, Gear VR başlığını birkaç yıl önce durdurdu ve geçtiğimiz yıl XR hizmetini sonlandırdı. Kısacası, Gear VR artık Samsung'un öncelik listesinde zaten yer almıyor ve Oculus'un fişi çekmesi an meselesiydi.
Samsung, geçtiğimiz gün One UI 4.0 (Android 12) lansman planlarını içeren bir yol haritasını zamanından önce açıkladı. Bu yol haritasında, Galaxy S10 serisinin Ocak 2022'de One UI 4.0 güncellemesine kavuşacağı söyleniyordu, ancak Oculus'un açıklaması farklı bir tarih öneriyor.
Gear VR desteği ile ilgili basın açıklamasına göre Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+ ve Galaxy S10 5G Aralık ayında Android 12 ve One UI 4.0 almaya başlayacak. Güncelleme, geçtiğimiz hafta başlarında Galaxy S21 serisi için dağıtılmaya başladı.
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