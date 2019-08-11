Galaxy S11'in İşlemcisi, Hız Testinde Görünmüş Olabilir
Hız testi raporunda görünen bu Qualcomm işlemci, 2020'nin amiral gemilerine müthiş bir güç kazandırabilir!
Yeni tanıtılan Galaxy Note 10, dünyanın birçok yerinde güçlü bir mobil işlemci olan Exynos 9825 yonga setiyle geliyor. Ancak şimdiden daha güçlü bir işlemci test edilmeye başlanmış olabilir.
Karşılaştırmalı hız testi sitesi Geekbench'te Qualcomm Kona adıyla görünen işlemci, 1,8GHz temel frekansa sahip. İşlemcinin ulaştığı hızlar, onun Snapdragon 865 (veya farklı isimle gelecek bir işlemci) olduğunu gösteriyor.
Gizemli yonga seti, tek çekirdekte 4.149 ve çok çekirdekte 12.915 puana ulaşıyor. Snapdragon 855'li Samsung Galaxy S10 Plus'ın çoklu çekirdek puanı, 11.002 idi. iPhone XS'nin ise çok çekirdekte 11.481 puana ulaşabildiği biliniyor. Dolayısıyla bu işlemcinin ulaştığı puan, piyasadaki çok güçlü iki telefondan da yüksek. Qualcomm'un yapacağı optimizasyonlarla işlemci, daha da hızlanabilir.
Qualcomm Kona'nın test edildiği cihaza bakarsak, cihazın 6GB RAM'e sahip olduğunu ve Android Q ile çalıştığını görüyoruz. Telefonun sadece yeni işlemciyi test etmeye yönelik bir cihaz olması muhtemel.
Snapdragon 855 geçen sene aralıkta tanıtılmıştı. Bu yüzden Snapdragon 865 için 2019'un sonunu beklememiz gerekebilir. İşlemci aralıkta tanıtılsa bile, telefonlara ulaşması biraz zaman alacaktır.
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