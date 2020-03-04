Samsung Galaxy S20 Plus Kutusundan Çıkıyor

Samsung tarafından kısa bir süre önce tanıtılan Galaxy S20+ modeli sonunda elimize ulaştı. Samsung, geçtiğimiz 11 Şubat'ta Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra ve katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip modellerini tanıtmış ve hatırlarsanız biz de yeni telefonlarla ilk izlenimlerimizi ayrı ayrı video ve makalelerle tanıtımın hemen sonrasında sizlere iletmiştik.
Galaxy S20 Plus Fiyatı Ne Kadar?
Şimdi ise artık telefonlar yavaş yavaş elimize ulaşmaya başladı. İlk model Galaxy S20 Plus oldu. Henüz çok taze bir telefon modeli ve hatta öyle ki şu an bu telefon stoklarda bulunmuyor. 6 Mart tarihinde raflarda yer alacak. Fakat elbette şu an ön siparişe açık durumda. Fiyatı ise 9299 TL.
Şu an Galaxy S20+ için Samsung Türkiye üzerinden ön sipariş verebiliyorsunuz. 6 Mart'tan sonra ise satın alanlara gönderiler başlanacak ve telefon raflarda yer alacak. Elbette aynı durum Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Ultra ve katlanabilir telefon Galaxy Z Flip için de geçerli.
Samsung Türkiye Hediye Kampanyası
Bu arada şunu da belirtmek lazım. Samsung Türkiye üzerinden verilen ön sipariş kampanyasında Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra satın alanlara Galaxy Buds+ hediye ediliyor. Bu önemli bilgiye de paylaştıktan sonra şimdi Galaxy S20 Plus'ın kutusunu açalım ve bakalım Samsung'un 9299 TL'lik amiralinin kutusunda neler var, neler yok?
Samsung Galaxy S20+'ın ön incelemesini daha önce sizlerle paylaşmıştık. Ancak hazır telefonun kutusunu açmışken kısaca özelliklerinden de bahsetmeden geçmeyelim.
Galaxy S20+, elbette Plus modeli olması sebebiyle Galaxy S20'den biraz daha büyük bir telefon. Ancak ailenin en büyük modeli Galaxy S20 Ultra'nın yanında ise ortanca model olarak kalıyor.
Galaxy S20+'ın çevresine hızlıca bakacak olursak, telefonun Galaxy S10 ve Galaxy Note 10 modelleri gibi Infinity-O ekranla geldiğini görüyoruz. Bu ekran 6.7 inç büyüklüğünde ve 1440x3200 piksel çözünürlüğünde görüntü üretiyor. Ancak ekranda bizce en önemli özellik, 120 Hz desteğinin bulunması. Dynamic AMOLED ile zaten görüntü anlamında telefonlarında gayet doyurucu bir görsellik sunan Samsung, şimdi de etkileşimi yüksek 120 Hz özelliğine geçerek, böylece daha akıcı bir kullanım sunma yoluna gidiyor. Bundan daha sonra Galaxy S20 Plus incelememizde detaylı olarak bahsedeceğiz.
Samsung Galaxy S20 Plus Teknik Özellikleri
Galaxy S20+'ın teknik özelliklerine değinirsek ise, elimizdeki modelin Exynos 990 işlemciye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği gibi telefonun ayrıca bir Snapdragon 865 işlemcili modeli de var, ancak ülkemizde Exynos işlemcili olanı görüyoruz. Bu işlemcinin ne kadar performans sunduğundan tabii ki detaylı incelememizde, karşılaştırmalı tablolarla sizlere bahsedeceğiz.
Galaxy S20+'ta 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanı mevcut. Telefon Android 10 işlemci ile geliyor ve Samsung'un yeni arayüzü One UI 2 yazılımına yer veriyor.
Telefonda bulunan batarya ise 4500 mAh kapasitesinde.
Samsung Galaxy S20 Kamera Özellikleri
Galaxy S20'ın kameralarına da bakarsak, bu telefonda 4 kameranın yer aldığını görüyoruz. Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 modeline göre kameralarıyla daha iddialı bir telefon. Arkada 4'lü kamera dizilimine yer veren telefondaki kameralar 2 adet 12 MP, 64 MP ve ToF 3D derinlik sensörü olarak yer alıyor. Bu kameraların da özelliklerinden ve yaptığı çekimlerden daha detaylı olarak telefonun tüm özellikleriyle beraber inceleme videomuzda bahsedeceğiz.
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