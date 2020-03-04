Samsung Galaxy S20 Plus Kutusundan Çıkıyor

Samsung Galaxy S20+'ı kutusundan çıkartıyor, kutu içeriğine bakıyor ve özellikleriyle bir kez daha yakından tanıyoruz. İşte Samsung Galaxy S20 Plus kutu açılışı!

04 Mart 2020 19:04

Ercan Uğurlu