Galaxy S21'lerde Garip Bir WhatsApp Problemi Ortaya Çıktı

Galaxy S21 serisi, WhatsApp ile ilgili bir sorunla karşı karşıya gibi görünüyor. Reddit ve Samsung'un resmi forumunda bazı Galaxy S21 kullanıcıları WhatsApp masaüstü üzerinden bir türlü mesaj gönderememekten şikayet ediyorlar.
Bazı Galaxy S21, Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra kullanıcıları, WhatsApp'ın masaüstü (ve web) uygulamasının akıllı telefonlarıyla olan bağlantısının sık sık kesildiğini söylüyor. Bağlantı kesildikten sonra, WhatsApp'ın masaüstü ve web uygulamaları "Telefon bağlı değil. Telefonunuzun aktif bir internet bağlantısına sahip olduğundan emin olun" mesajını görüntülüyor. Yazışmalarını masaüstünden sürdüren ve WhatsApp'ı özellikle iş için kullanan kullanıcılar için bu son derece rahatsız edici bir problem.
Sorun pil optimizasyonunda olabilir
Bu sorun, Samsung'un telefonun ekranı kilitliyken kullanılmayan uygulamaları uyku moduna geçiren ve bu yüzden de uygulamanın gerçek zamanlı bildirim alma yeteneğini engelleyen pil optimizasyon tekniğiyle ilgili olabilir. Bağlantı kesilmesi sorunu genelde internet bağlantısı kararsız olduğunda veya akıllı telefon uygulaması arka planda kesildiğinde meydana geliyor.
Ancak, problemi yaşayan bazı kullanıcılar pil optimizasyon özelliğini devre dışı bıraktıklarında, hatta telefonu resetlediklerinde bile aynı problemin devam ettiğini söylüyorlar. Konu hakkında henüz bir açıklama veya bir düzeltme yayınlanmadı, gelişmeleri haber vermeye devam edeceğiz.
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