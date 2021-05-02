Galaxy S21'lerde Garip Bir WhatsApp Problemi Ortaya Çıktı

Bazı Galaxy S21'lerde ortaya çıkan garip WhatsApp problemi, kullanıcıları rahatsız etmeye başladı.

Galaxy S21'lerde WhatsApp problemi

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