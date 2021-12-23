Galaxy S22 İçin Şok İddia: Samsung, Yeni Amiral Gemisini Erteliyor mu?

Güney Kore medyasından gelen en son haberlere göre Samsung, Galaxy S22 serisinin tanıtım ve piyasaya sürülme tarihini erteleyebilir. Tedarik zinciri sorunlarının Samsung'un bir sonraki üst seviye telefonu için 8 Şubat tanıtım ve 18 Şubat çıkış tarihini iptal etmesine neden olduğu iddia ediliyor. Yeni tarih ise Şubat ayı sonları veya Mart ayı başları olacak.
Şirket, Ocak 2022'de tanıtacağı neredeyse kesin olan Galaxy S21 FE'nin tanıtımını da daha önce defalarca ertelemişti. Görünüşe göre şimdi de koşullar, şirketi daha fazla erteleme yapmaya zorluyor gibi görünüyor.
Bunun Samsung için ideal bir durum olmadığı rahatlıkla söylenebilir. Galaxy S22 serisi, şirketin bir sonraki üst seviye serisi olarak 2022'nin gidişatını belirleyen ilk cihazlar olacak. Samsung'un, özellikle Galaxy Note serisinin rüzgarını da arkasına alarak gelecek olan Galaxy S22 Ultra'nın iyi bir başarı göstermesine ihtiyacı var.
Samsung, şu ana kadar Galaxy S22 serisine yönelik planlarıyla ilgili hiçbir şeyi doğrulamadı. Şirket, en azından önümüzdeki yıla kadar planları hakkında sessiz kalacak gibi gözüküyor...
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