Galaxy S22 Ultra'dan Bir Yeni Sızıntı Daha: Bu Sefer Konu Gorilla Glass!

Galaxy S21 FE'nin duyurulmasıyla birlikte, sızıntılarda gözler tekrar Galaxy S22 serisine çevrildi. Twitter'da özellikle Galaxy S22 Ultra'yı detaylandıran görünüşte resmi yeni bir teknik özellik sayfası belirdi.
Galaxy S22 Ultra, Dual Pixel AF ile ultra geniş 12MP (f/2.2), 3x optik zum, Dual Pixel AF ve OIS özellikli 10 MP (f/2.4) telefoto sensör; ve 10x yakınlaştırma, Dual Pixel AF ve OIS özelliklerine sahip ikincil bir 10 MP (f/4. 9) telefoto kamera içeren dörtlü birincil kamera kurulumuna sahip olacak. Birincil 108MP kamera, şirketin Super Clear Glass olarak adlandırdığı bir madde ile kaplı. Teknik olarak konuşursak, bu aslında Gorilla Glass DX ve uygulaması Galaxy S22 Ultra'ya özgü değil. Gorilla Glass DX korumasını kullanan ilk Samsung telefonları Galaxy Z Fold 3 ve Galaxy Z Flip 3 idi.
Sızan teknik özellik sayfasında 6,8 inç QHD(3080 x 1440) Dinamik AMOLED 2X ekran, Exynos 2200 yonga seti, 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB depolama ve 5.000 mAh pilden bahsediliyor.
Galaxy S22 Ultra, yaklaşık 228 gram ağırlığında olacak ve dört renk seçeneğiyle sunulacak: Phantom Black, Phantom White, Green ve Burgundy. Ve elbette, S Pen de var.
Samsung'un, Galaxy S22 serisini Şubat ayında tanıtacağı düşünülüyor, ancak bir taraftan da gecikme söylentileri dolaşıyor. Lansman etkinliğinin ayın başında mı yoksa sonunda mı gerçekleşeceği belli değil.
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