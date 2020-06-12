Galaxy Tab S7'nin Nasıl Görüneceği, Bu Çizimlerle Ortaya Çıktı

Yakında tanıtılması beklenen Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab S7'nin çizimleri, tabletin tasarımını tüm detaylarıyla birlikte ortaya çıkardı.

Galaxy Tab S7'nin CAD Çizimleri Sızdı

Samsung'un beklenen tableti Galaxy Tab S7'nin CAD çizimleri, yakında tanıtılması beklenen öncesinde internete sızdı.

Galaxy Tab S6'dan çok farklı görünmeyen Galaxy Tab S7, amiral gemisi düzeyinde bir cihaz olduğundan metal ve camdan oluşan gövdeyle gelmesi bekleniyor. Bunun yanında cihazın arkasında S Pen için bir yuvanın olduğunu ve çift kamera sistemini görebiliyoruz. Çizimlerde 11 inç Galaxy Tab S7'yi görüyoruz, ancak 12,4 inçlik bir Galaxy Tab S7 Plus'ın da tanıtılacağına dair bir beklenti var.

Sızan tabletin 253.7 x 165.3 x 6.3 mm boyutlarında olduğu belirtiliyor. Bu bilgi doğruysa yeni tablet, 5,7 mm'lik Tab S6'dan daha kalın olacak demektir.

Bazı kullanıcılarda Infinity-O ekrana dair bir beklenti olsa da, tabletin kalın bir ekran çerçevesiyle geldiği görünüyor. Snapdragon 865 yonga setiyle gelmesi beklenen Galaxy Tab S7, son zamanlarda ortaya çıkan rapora göre 7.760mAh kapasiteli pile sahip olacak.

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