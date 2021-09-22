Galaxy Z Fold 3'ün Düşme Testi, Samsung'un İyi İş Çıkarttığını İspatlıyor!

İnternette ses getirmek için 1.800 dolarlık bir telefonu parçalamak gibisi yoktur. PhoneBuff'ın yayınladığı, Galaxy Z Fold 3'ün birçok "serbest düşüşünün" yer aldığı yeni düşme testi videosu da örnekler arasına girmiş durumda.
Bu videonun en faydalı yanı, önceki dayanıklılık testlerinin zaten ima ettiği şeyi yeniden doğrulaması: Galaxy Z Fold 3, ciddi anlamda etkileyici bir mühendislik başarısı. En azından menteşesinin inanılmaz derecede dayanıklı olduğu kanıtlandı.
Dayanıklılık ve erişilebilirlik arasında doğru dengeyi tutturmak, muhtemelen Galaxy Z Fold 3'ün bu merkezi parçasını tasarlamanın en büyük mühendislik zorluklarından biriydi. Ve Samsung'un çabalarını başarılı olarak nitelemek doğru gibi görünüyor.
Örneğin Galaxy Z Fold 3'ün 6.2 inçlik kapak ekranı ikinci düşüşünde çatlasa da menteşe gevşemeyi reddetti. Böylelikle işlemlerin geri kalanında üst seviye telefonun ana ekranını güvenli ve sağlam tutmayı başardı.
Öne çıkan bir diğer sonuç, kapak ekranının muazzam bir başarı göstermesi ve çatlaklar her yerde ortaya çıkmaya başladığında bile tamamen işlevsel kalmasıyla ilgili. Galaxy Z Fold 3, toplamda kasıtlı olarak tehlikeli on düşüşten sağ çıktı. Birçoğu cihazda bir iz bırakırken, hiçbiri ekranlarından birini tamamen yok etmeyi başaramadı. Bazı ölü pikseller ve kırık camlar, görünür aşınma ve yıpranmanın en kötü biçimleriydi.
Sonuç olarak bu test, kendisi de kötü olmayan Galaxy Z Fold 2'ye göre bir başka önemli gelişmeyi gösteriyor.
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