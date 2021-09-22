Galaxy Z Fold 3'ün Düşme Testi, Samsung'un İyi İş Çıkarttığını İspatlıyor!

Samsung Galaxy Z Fold 3'e uygulanan düşme testlerinin sonucu, telefonun beklenenden çok daha dayanıklı olduğunu bir kez daha ispatladı.

Samsung Galaxy Z Fold 3'e düşme testi

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