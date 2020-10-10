Galaxy Z Fold 3'ün Menteşesinde, Herkesi Şaşırtacak Bir Sürpriz Olabilir

Samsung Galaxy Z Fold 2'niz varsa, kendinizi en yeni teknolojilerin ön sıralarında gibi hissetmeniz mümkün. Yeni bir patent, Samsung Galaxy Z Fold 3'ün daha da dikkat çeken bir telefon olacağını söylüyor.
Mart 2019'da Samsung tarafından başvurusu yapılan patentte bir "Gösterge bulunduran elektronik cihaz" tarif ediliyor. 1 Ekim 2020'de Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayınlanan bu patent temel alınarak LetsGoDigital tarafından oluşturulan çizimler, menteşenin dış bölümünde bir RGB ışık şeridine yer veriyor. Bu bölüm, telefon kısmen veya tamamen katlanmış durumdayken görünüyor.
Resimde görebileceğiniz üzere RGB şeridi, menteşenin tamamına yakın bir bölümünü kaplıyor ve sadece daha canlı bir görünüm oluşturmakla kalmıyor, uyarı LED'i olarak kullanılabiliyor. Uyarıları bu şekilde almak, ekranı açma ihtiyacını azaltarak menteşenin ömrünü uzatabilir.
Samsung, Galaxy Z Fold 2'nin menteşe rengini kişiselleştirme seçeneği sunuyordu. Öne çıkan bir tasarım öğesi haline gelen menteşeye RGB ışıklandırmanın eklenmesi, bunun bir sonraki adımı olabilir.
Samsung Galaxy Z Fold 3, işlev için en ciddi aday gibi görünüyor ancak fikrin gerçeğe dönüşeceğini söylemek için henüz çok erken.
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