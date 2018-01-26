Game&Watch Efsanesi "Geri Döndü"

80'li yılların efsane el konsolu, Nintendo'nun Game&Watch'u geri döndü. Ama bu kez "biraz" daha büyüyerek...

Game&Watch efsanesi "geri döndü"

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