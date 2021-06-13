Games United ile Mobil Oyun Sektöründe Yeni Dönem Başlıyor

Games United, 'kurucu ortak' altyapısı ve 'girişim stüdyosu' modeli ile yeni oyun girişimleri yaratmayı hedefliyor.

Games United ile Mobil Oyunda Yeni Dönem

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