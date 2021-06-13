Games United ile Mobil Oyun Sektöründe Yeni Dönem Başlıyor

Eylül 2020'de başlayan görüşmelerin ardından oyun endüstrisinin en başarılı oyun inkübatörü ve hızlandırıcısı olarak öne çıkan Game Factory ve bir grup yatırımcının iş birliğiyle Şubat 2021'de resmi olarak bağımsız bir girişim stüdyosu kimliğiyle faaliyetlerine başlayan Games United, 'kurucu ortak' altyapısı ve 'girişim stüdyosu' modeli ile yeni oyun girişimleri yaratmayı hedefliyor.
Games United Genel Müdürü Murat Kahraman; "Geleneksel yatırım şirketlerinden farklı olarak yeni kurulan ya da erken aşama oyun stüdyolarına başlangıç sermayesi desteğinin yanı sıra takım kurma, strateji, iş geliştirme gibi hizmetler de sağlıyoruz. Bu kapsamda Şubat 2021'den Haziran 2021'e kadar kurucu ortak olarak 8 stüdyoyu hayata geçirdik. 2021 sonuna kadar üniversite iş birlikleri ve kuluçka merkezleri aracılığıyla 16 stüdyoluk büyük bir ekosistem yaratacağız" dedi.
Yurt dışında büyüme stratejileri paralelinde Avrupa ve Kuzey Amerika'da da ofis açmayı planladıklarını belirten Games United İcra Kurulu Üyesi Ali Yılmaz ise "Globalleşme vizyonumuz çerçevesinde, Games United'ı 2023'e kadar Avrupa'da kendi alanında en büyük dijital içerik odaklı oyun girişim stüdyosu haline getirmeyi hedefliyoruz" yorumunda bulundu.
2020, tüm dünyanın bir virüsle imtihanına sahne oldu. Çin'de başlayıp dalga dalga her ülkeye yayılan Covid-19 pandemisi; sadece ekonomik hayatı değil, özel yaşamları da etkiledi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının yeni normale dönüştüğü bu dönemde, ürün ve hizmet akışlarını dijital süreçlere entegre edemeyen marka ve kurumlar, rekabet yarışının gerisinde kaldı. Hatta bazıları yok oldu. Kısıtlamalar nedeniyle evlerde geçirilen zaman hızla arttı, turizm ve seyahat harcamaları hızlı bir düşüş sergiledi. Alıveriş ihtiyacının e-ticaret kanallarıyla karşılandığı,
7'den 70'e herkesin dijitalleşmek zorunda kaldığı bir döneme girildi. İş-yapış stillerinin dijitalleşmesini, özel yaşamda da dijitalleşme takip etti. Sağlık, finans, eğlence, oyun, alışveriş ve eğitim odaklı tüm ürün ve hizmetlerin; dijital kanallar ve mobil uygulamalarla takip edilebildiği bir dünyanın parçası olundu.
Küresel oyun pazarı hızla büyüyor, 2023'te video oyuncu sayısı 3 milyarı geçecek.
Pandeminin hızla tetiklediği dijitalleşme kültürünün en önemli yansımaları ise oyun sektöründe hissedildi. NewZoo 2020 Raporu'nun istatiksel verileri, oyun sektörünün 2020'den bu yana en hızlı yükseliş performansı gösteren sektörler arasında olduğunu destekliyor. Rapora göre küresel oyun pazarı; 2020 yılını, %5,6'lık büyüme oranıyla 159.3 milyar dolar gelire ulaşarak kapattı. Dünya genelinde şu an 2.69 milyar video oyuncusu bulunuyor ve bu rakamın 2023'te 3.07 milyar oyuncuya ulaşacağı öngörülüyor. Raporda dikkat çeken bir diğer önemli veri ise mobil oyun sektörünün, 2020'de 86.3 milyar dolarlık kombine akıllı telefon ve tablet oyun geliri ile toplam pazarın yüzde 49'nu oluşturması... Her yıl %8,7 oranında düşen tarayıcı bilgisayar oyunları dışında tüm segmentler, pozitif büyüme kaydetmeye devam ediyor.
Games United, mobil oyun odaklı girişimcilere farklı bir vizyon sunuyor
Mobil oyun odaklı Games United'ın girişim öyküsü ise tam da bu noktada şekilleniyor. Bir grup melek yatırımcı, giderek dijitalleşen dünyada yeni yatırım alanlarının yükseldiği, hızlı ve çevik davranmanın avantaj sağlayacağı ortak paydasında buluşarak, mobil oyun sektörüne yatırım yapmaya karar verdi. Eylül 2020'de başlayan beyin fırtınası sonucunda mobil oyunun oldukça hızlı büyüyen, dinamik ve kârlı bir alan olduğu ancak bugüne kadar yatırımcıların odaklandığı e-ticaret, enerji, biyomedikal, akıllı tarım vb. birçok segmentten farklı dinamikleri olduğu konusunda hemfikir olundu. Oyun endüstrisinin en başarılı oyun inkübatörü ve hızlandırıcısı olarak öne çıkan Game Factory ile yapılan yüz yüze ve çevrimiçi toplantılar sonucunda, melek yatırımcıların vizyonu ve Game Factory'nin uzmanlığı örtüştü. Games United şirketi de bu yapılanmanın sonucunda Şubat 2021'de resmi olarak hizmet vermeye başladı.
İnovatif gücünü; 'kurucu ortak' altyapısı ve 'girişim stüdyosu' modelinden alıyor
En iyi oyunların geliştirilebilmesi amacıyla, stratejik yön ve sermaye sağlayarak oyun girişimleri oluşturan bağımsız bir girişim stüdyosu olan Games United, yeni kurulan ya da erken aşama oyun stüdyolarına başlangıç sermayesi desteğinin yanı sıra takım kurma, strateji, iş geliştirme gibi hizmetler de sağlıyor. Games United, geleneksel yatırım şirketlerinden farklı olarak oyun girişimlerine 'kurucu ortak' olarak girerek stüdyo operasyonlarında da kendi ekibi ile aktif olarak görev alıyor.
Games United Genel Müdürü Murat Kahraman: "Yıl sonuna kadar en az 16 stüdyoluk büyük bir ekosistem kurgulanacak"
Geleneksel 'stüdyo-yayıncı' ilişkisini, 'girişim stüdyosu ile değiştirdiklerini, Games United olarak oyun sektöründe ses, veri analizi, içerik odaklı oyun geliştirme gibi bazı bileşenlere de yatırım yapmayı planlandıklarını aktaran Games United Genel Müdürü Murat Kahraman; markanın girişim öyküsü ve 2021 hedefleri hakkında şu yorumda bulundu: "Türkiye'de oyun sektörünün atağa kalktığı ve çok çekici bir hale geldiği bu dönemde, özellikle yeni oyun girişimlerinin doğru şekilde hayata geçirilmesi, başarılarımızın devam edebilmesi için çok önemli bir etken. Game Factory'den gelen deneyim ve kaynaklarımızla artık Games United olarak erken aşama oyun girişimlerine sadece yatırım veya destek vermiyoruz, bu girişimlerle başarıyı yakalayabilmek için birlikte çalışan bir ortak olarak yanlarında bulunuyoruz. Bugüne kadar 'kurucu ortak' olarak hayata geçirdiğimiz 8 stüdyo, şu an aktif olarak oyun geliştirmeye devam ediyor. Bunların başarılarını kısa sürede hep birlikte göreceğiz. Bu yıl sonuna kadar hedefimiz en az 16 stüdyoluk büyük bir ekosistem yaratmak ve tüm dünyaya örnek olacak bir başarı hikayesini kısa sürede hayata geçirmek."
Üniversite iş birlikleri ile yeni kuluçka merkezleri hayata geçecek
Mart 2021-Haziran 2021 tarihleri arasında bu yöntemle 8 stüdyo kurulduğuna, 20 prototip çıkarıldığına, ilk yayıncı anlaşmasının yapıldığına, oyun sektörüyle ilgili 3 rapor hazırlandığına ve Arınkom ile de ilk kuluçka merkezi anlaşmasının yapıldığına dikkat çeken Murat Kahraman, Haziran 2021-Ocak 2022 yol haritalarını ise şöyle özetledi: "Önümüzdeki 7 ay içerisinde 8 hypercasual stüdyo kurulumu, 40 prototip üretimi, 1 casual oyun üretimine başlangıç, oyun dışında iki içerik üretim odaklı firma satın alınması, oyun içi veri analizi için Ar-Ge çalışmalarına başlanması, iki yeni üniversite ile kuluçka merkezi kurulması, Avrupa ve Asya'da iş geliştirme bağlantılarının kurulması ve Aralık 2021'de pre-seed hisse ihracına başlanması hedeflerimiz bulunuyor."
Games United Yönetim Kurulu Üyesi Ali Yılmaz: "2022 hedefi; global arenaya açılmak"
Games United'ı 2023'te Avrupa'nın en büyük içerik odaklı oyun girişim stüdyosu olarak konumlandırma vizyonuyla ilerlediklerini söyleyen Games United Yönetim İcra Kurulu Üyesi Ali Yılmaz ise Türkiye'nin özellikle hypercasual oyun üretiminde elde ettiği başarıyı sürdürülebilir hale getirmek, sektörün içindeki diğer paydaşlarla daha sistematik bir şekilde çalışarak farklı alanlarda uzmanlık geliştirmek ve bu sayede 2022 başında yurt dışı ofisleri devreye alarak Seri A hisse ihracına başlamayı hedeflediklerini söyledi.
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