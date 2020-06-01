Garip sanat eserlerini canlandırmaya adanmış bir Facebook grubu

Terrible Art in Charity Shops adlı Facebook grubu, insanların yardım amaçlı satış yapan dükkanlarda rastladıkları sanat eserlerini canlandırarak paylaşıyor. Becky Gouverneur, arkadaşı Laura ile 2017 yılında grubu kurmuş. Laura'nın bir gün yardım amaçlı bir satış dükkanında rastladığı sanat eserini Facebook hesabında paylaşmasıyla grup ortaya çıkmış. Paylaşıma yüzlerde yorum gelmiş ve böylece bunu bir Facebook grubuna çevirme fikri ortaya çıkmış. Laura ve Becky ile başlayan grubun şu anda aktif 213 bin üzeri üyesi var.
Grupta paylaşılan sanat eserleri kabul etmek gerekir ki biraz tuhaf. Zaten paylaşılma sebepleri de bu! İnsanlar rastladıkları garip sanat eserlerini fotoğraflıyor, ardından kendi canlandırmalarını ekleyip paylaşıyorlar!
İşte o ilginç eserler ve canlandırmaları!
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