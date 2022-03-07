Geekbench, Yavaşlatma Olayı Sonrasında Galaxy Cepleri Listesinden Çıkarttı

Geçtiğimiz hafta Samsung'un GOS'unun (Oyun Optimizasyon Hizmeti) uygulamaları yapay olarak yavaşlattığı ortaya çıkmıştı. Hizmet, TikTok ve Instagram'ı bile içeren 10.000'den fazla uygulama için hem CPU hem de GPU performansını sınırlamaktaydı.
Dikkat çekici olansa da, GOS'un performans ölçüm uygulamalarını yavaşlatmamasıydı. Popüler akıllı telefon test hizmeti Geekbench de, bu uygulama kısıtlaması nedeniyle belirli Samsung telefonlarını listesinden çıkardığını açıkladı.
Bunun nedenini kısaca açıklamak gerekirse... GOS, oyunlar ve uygulamalar için Samsung akıllı telefonlarda GPU ve CPU performansını yavaşlatıyor. Güçlü donanım çalıştırmalarına rağmen, bu cihazlar böylece kullanıcıların onlardan en iyi performansa ulaşmasını engelliyor. 3D Mark ve Geekbench gibi benchmark uygulamaları ise, bu yavaşlatmadan etkilemiyor. Bu yüzden kullanıcı bir kıyaslama yaptığında, CPU ve GPU'nun en yüksek performansta çalışmasına izin vererek gerçek kullanım ile kıyaslama arasında bir farkın oluşmasına sebep oluyor.
Geekbench, tüm Galaxy S10, Galaxy S20 ve S21 serisine ek olarak yeni Galaxy S22 serisini Geekbench Tarayıcısından kaldıracağını onayladı. GOS'tan etkilenmedikleri için Galaxy Note ve A serisi kaldırılmadı.
Yapılan bir açıklamada Geekbench, "GOS, uygulama davranışını değil, uygulama tanımlayıcılarını kullanarak uygulamaları kısmaya (veya kısmamaya) karar verir. Geekbench de dahil olmak üzere ana benchmark uygulamaları bu hizmet tarafından kısıtlanmadığından, bunu bir kıyaslama manipülasyonu biçimi olarak görüyoruz" dedi.
Samsung, GOS'u cihazlarının aşırı ısınmasını önlemek için kullanıldığını söyleyerek kendini savunsa da bu savunma pek işe yaramış gibi görünmüyor. Bu yüzden de, Performans Önceliği düğmesi eklemek için gelecekte bir yazılım güncellemesinin yayınlanacağını onayladı. Bu seçenek sayesinde kullanıcılar, performans konusunda kendi seçimlerini yapabilecek.
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