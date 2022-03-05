Samsung, Performans Düşürme Hakkında Beklenen Açıklamayı Yaptı

Samsung, bir yazılım güncellemesinin kontrolü kullanıcılara geri vereceğini söyleyerek, binlerce popüler uygulamanın performansını düşürdüğüne dair raporlar hakkında beklenilen açıklamasını yaptı.
Samsung sözcüsü Kelly Yeo, yaptığı açıklamada, "Ürünlerimiz hakkında aldığımız geri bildirimlere değer veriyoruz ve dikkatli bir değerlendirmeden sonra, kullanıcıların oyun uygulamalarını çalıştırırken performansı kontrol edebilmeleri için yakında bir yazılım güncellemesi sunmayı planlıyoruz" dedi.
Samsung'un yanıtı, telefonlarının Instagram ve TikTok gibi sosyal medya hizmetlerinin yanı sıra Genshin Impact gibi oyunlar da dahil olmak üzere yaklaşık 10.000 uygulamanın performansını azalttığına dair raporların ardından geliyor. Ancak yazılım, 3DMark gibi popüler kıyaslama uygulamalarını etkilemiyor gibi görünüyor, bu da kıyaslamaların telefonların gerçek dünya performansını doğru bir şekilde yansıtmayabileceğini gösteriyor.
Yeo, "Önceliğimiz tüketiciler için en iyi mobil deneyimi sunmaktır" dedi ve devam etti: "Oyun Optimizasyon Hizmeti (GOS), oyun uygulamalarının cihaz sıcaklığını etkin bir şekilde yönetirken harika bir performans elde etmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. GOS, oyun dışı uygulamaların performansını yönetmiyor."
Güncellemenin ne zaman kullanıma sunulacağına dair kesin bir zaman aralığı verilmedi. Ayrıca Samsung, kısıtlama dışında tutulan popüler performans ölçüm uygulamaları hakkında henüz ikna edici bir açıklama da yapmış değil.
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