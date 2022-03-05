Samsung, Performans Düşürme Hakkında Beklenen Açıklamayı Yaptı

Samsung, Galaxy telefonlarında 10 binden fazla uygulamanın performansını kasıtlı olarak düşürdüğünün ortaya çıkması sonrasında ilk resmi açıklamasını yaptı; güncelleme sözü verdi.

  • Levent Öztürk
Samsung beklenen açıklamayı yaptı!

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