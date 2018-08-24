GeForce RTX 2080 vs GeForce GTX 1080
NVIDIA'nın ışın izlemeli yeni canavarlarından bu kez GeForce RTX 2080'i, GeForce GTX 1080 ile karşılaştırdık!
Daha önceki GeForce RTX 2080 Ti ve GeForce GTX 1080 Ti karşılaştırmamız için buraya tıklayın.
NVIDIA'nın Gamescom'da tanıttığı GeForce RTX 2080 ekran kartı, selefine kıyasla olduğu kadar teknoloji için de büyük yenilikler getiriyor. Ekran kartının sunduğu yeniliklerden sizlere bahsetmiştik. Bu makalemizde ise GeForce RTX 2080'i eski amiral GeForce GTX 1080 ile karşılaştıracağız. Bakalım GeForce RTX 2080 ne gibi yenilikler getirmiş?
Fiyat: GeForce RTX 2080 vs GeForce GTX 1080
İlk durağımız fiyat. Zira NVIDIA, GeForce RTX 2080 ile fiyat konusunda vites yükseltmiş. Zira GeForce GTX 1080 piyasaya sunulduğunda 549 Dolar fiyatla etiketlendirilmişti. GeForce RTX 2080'in fiyatı ise 699 Dolar. Elbette artan fiyat, selef ve halef arasındaki artan performans göz önüne alındığında haklı karşılanabilir. Fakat bu kartın özellikle ülkemizde el yakacağından şüphemiz yok.
Mimari: GeForce RTX 2080 vs GeForce GTX 1080
GeForce RTX 2080, selefine kıyasla mimari olarak baştan aşağı yenilendi. 2016 yılında piyasaya çıkan GTX 1080, şirketin 16nm FinFET sürecine sahip Pascal mimarisini taşıyordu. RTX 2080 ise, NVIDIA'nın merakla beklenen Turing GPU mimarisini temel alıyor. Yeni mimari özellikle ışık ve ses izleme yönünde büyük gelişim gösteriyor. Böylece 8 GigaRay gücünde 3D çevre izlemesi sağlanabiliyor. Ray Tracing konusunda Pascal mimarisine göre performans artışı ise tam 25 kat.
Teknik Özellikler: GeForce RTX 2080 vs GeForce GTX 1080
RTX 2080, 2944 CUDA çekirdeğini taşıyor ve 1515 MHz taban, hız aşırtma yöntemi ile 1800 MHz tavan frekansa ulaşabiliyor. Bu, RTX 2080'in Founders Edition modeli. Ayrıca bir de 1710 tavan frekansa ulaşabilen referans tasarımlı RTX 2080 bulunuyor. İkili arasındaki pratikteki tek fark bu.
Bu değerler GTX 1080'de ise, 2560 CUDA çekirdeği, 1607 MHz taban, 1733 MHz tavan frekansları şeklindeydi. Elbette her şey sayılardan ibaret değil, mimariye bağlı olarak buradaki sayılar arasında aslında uçurum var. Ayrıca RTX 2080, 14 Gbps bellek hızına sahipken, GTX 1080 10 Gbps bellek hızı sunuyor.
Yine RTX 2080, 448 GB/s bellek bant genişliğinin sahibi. 8 GB GDDR6 bellek ile gelen kart, bu anlamda GDDR5 kullanan GTX 1080'e göre de farkı ortaya koyuyor elbette.
Ercan Uğurlu
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