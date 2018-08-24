GeForce RTX 2080 vs GeForce GTX 1080

NVIDIA'nın ışın izlemeli yeni canavarlarından bu kez GeForce RTX 2080'i, GeForce GTX 1080 ile karşılaştırdık!

GeForce RTX 2080 vs GeForce GTX 1080

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