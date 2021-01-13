General Mobile GM9 Go Hala Satın Alınır mı? İnceledik!

General Mobile, Google ile yakın ilişkileri sayesinde Android telefonların gelişiminde önemli bir rol oynuyor. Genellikle Android işletim sisteminin son sürümlerini kullanan General Mobile, segmente kattığı her yeni telefonu ile de dikkatleri üzerine çekiyor.
Bunlardan General Mobile GM9 Go, aslında artık nispeten eski bir model, fakat halen özellikleri en çok merak edilen telefonlar arasında yer alıyor ve tüketiciler tarafından tercih ediliyor. Elbette bunda önemli bir detay da tel General Mobile GM9 Go'nun fiyatı. Şu an General Mobile GM9 Go 1630 TL fiyatla bulunabiliyor. Peki, General Mobile GM9 Go'nun özellikleri neler?
General Mobile GM9 Go Özellikleri
General Mobile GM9 Go, Mediatek MT6739 işlemciden güç sağlıyor. 4 çekirdekli bu işlemci günlük işlemler için gayet uygun olurken, telefonun RAM kapasitesi ise yalnızca 1 GB. Bu miktarın oldukça dar olduğu açık. O nedenle bu telefonla çoklu uygulama kullanımlarının akıcı olmayacağını tahmin etmek güç olmayacaktır.
16 GB depolama alanına sahip olan telefonda 720x1440 piksel çözünürlüğünde ve 5.5 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran kullanılıyor. Ekran Gorilla Glass ile korunuyor ve parlaklık da günlük kullanım için gayet yeterli seviyede.
Telefonun pil hanesinde ise 3500 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor. Bu batarya ile normal kullanımlarda günü rahat çıkartabilirsiniz.
General Mobile GM9 Go Tasarımı Nasıl?
General Mobile GM9 Go, tasarım olarak önceki General Mobile modellerinin genlerini taşıyor diyebiliriz. Kalın bir çerçeveye sahip olan GM9 Go, ön yüzünde bir tuş bulundurmuyor. Arka tarafı tamamen plastik ve açılabilir olan telefonun batarya değişimi de kolaylıkla yapılabiliyor.
Arka kapağı açılabilen telefonlar gün geçtikçe azalırken General Mobile'nin böyle bir özelliği telefonunda bulundurması oldukça şaşırtıcı ve ona avantaj yaratacak cinsten. Zira halen kullanıcılar tarafından aranan bir özellik.
Gümüş, altın ve uzay grisi olmak üzere üç farklı renkte bulabileceğiniz telefonun altın renkli olanı oldukça kibar ve beyaz renk ile gayet uyumlu olarak dağılımı yapılmış. Telefonda maalesef parmak izi sensörü bulunmuyor. Telefonun bir diğer dikkat çeken özelliği ise yan tarafında kırmızı renkli güç tuşu bulundurması oluyor. Ayrıca telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de mevcut.
General Mobile GM9 Go Kameraları Nasıl?
GM9 Go akıllı cep telefonunda bulunan arka kamera, 13 megapiksel çözünürlüğü sayesinde dönemi için iyi bir deneyim sağlayan bir modül. Yaratıcılığınızı geliştirerek ön plana çıkaracağınız kamera özellikleri ile iyi ışık altında güzel fotoğraflar veya videolar çekebilirsiniz. Ancak tabii ki yeni çıkan modellerde kamera kalitesi çok daha fazla artmış durumda, bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Öte yandan artık burada daha fazla kamera görüyoruz. Telefonun ön kamerası ise 5 MP şeklinde tutulmuş.
Sonuç
General Mobile GM9 Go, dönemi için iyi modellerden biri olsa da, artık günümüzde ondan çok daha iyi akıllı telefon modellerinin olduğu aşikar. Elbette bataryasının değiştirilebilme olanağı sayesinde halen tercih edilebilir. General Mobile GM9 Go'nun fiyatı ise 1630 TL.
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