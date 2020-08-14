Bilim insanlarından ilginç deney! Karanlıkta parlayan fare ürettiler!

İsviçreli bilim insanları yeni bir çalışmaya imza atarak hücresel aktiviteyi daha iyi incelemek için karanlıkta parlayan bir fare ürettiler. Çalışmalar özellikle mitokondrinin faaliyetlerini açıklamayı amaçlıyor...

Bilim insanlarından ilginç deney! Karanlıkta parlayan gerçek fare ürettiler

Bilim insanları zaman zaman çalışmalarında çok değişik yöntemler kullanabiliyor. Bu çalışmalara bir yenisini eklendi. İsviçreli bilim insanları, mitokondrinin sırlarını açığa çıkarmak için bir laboratuvar faresini karanlıkta parlayacak hale getirdi. Böylece hücresel yapıların nasıl çalıştığı ortaya çıkarılacak ve yeni bilimsel atılımlar mümkün olacak.

ATEŞBÖCEKLERİNİN PARLAMASI İLE AYNI ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Aslında bilimsel çalışmalarda biyolojik yapıları ya da fareleri parlak hale getirmek hiç de nadir görülen bir şey değildir. İsviçre'nin Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) ise yaklaşımıyla fark yaratıyor. Bu teknikte canlıların parlaması, ateşböceklerinin parlamasıyla aynı şekilde gerçekleştiriliyor.

Mitokondri, biyoloji derslerinde de bilindiği gibi hücrelerin enerji kaynağı. Oksijen ve besinleri alır ve Adenozin Trifosfat (ATP) haline getirir. ATP sayesinde enerji taşınımı gerçekleştir ve biz de metabolik aktivitelerimizi gerçekleştirebiliriz. Zamanla mitokondrilerin aktiviteleri azalır ve durur. Araştırmacılar da bunun nedenini bulmaya çalışıyor.

MİTOKONDRİNİN SIRRI PARLAMALARDA

Araştırmanın başındaki isim olan Elena Goun, genetik olarak modifiye edilmiş fareleri lusiferaz adı verilen bir madde kullanarak üretti. Lusiferin adı verilen bir diğer maddeyle tepkimeye girdiğinde bu madde ateş böceklerinin parlamasını sağlıyor.

Bulgulara göre mitokondriyal membran potansiyeli, mitokondri fonksiyonları için evrensel seçim kıstası oluyor. Bu yapının Alzheimer ve Parkinson gibi çeşitli hastalıklarda da önemli rol oynadığı biliniyor. Yaşla birlikte azaldığı bilinen bu potansiyelin değişimi ve canlı hücrelerdeki mitokondri çalışmaları bu çalışmayla birlikte ilk kez görüntülenmiş oldu.

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