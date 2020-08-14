Bilim insanlarından ilginç deney! Karanlıkta parlayan fare ürettiler!

İsviçreli bilim insanları yeni bir çalışmaya imza atarak hücresel aktiviteyi daha iyi incelemek için karanlıkta parlayan bir fare ürettiler. Çalışmalar özellikle mitokondrinin faaliyetlerini açıklamayı amaçlıyor...