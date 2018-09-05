Geniş Ekranları Telefonlar Marketi Ele Geçiriyor
Satılan akıllı telefonların yaklaşık yarısı geniş ekrana sahip. Bunun kamera teknolojisinin ilerlemesinin doğal bir sonucu olduğu düşünülüyor.
2018'in ikinci çeyreğinde satılan tüm akıllı telefonların yaklaşık yarısı geniş ekrana sahipti, çünkü ekran teknolojisindeki ilerlemeler maliyeti düşürdü ve kullanılabilirliği artırdı.
IHS Markit'teki analistler, üç aylık dönemde satılan tüm telefonların yüzde 45'inin geniş ekranlı olduğunu ve bu rakamın ilk 19 büyük üretici arasında yüzde 50'ye yükseldiğini söylüyor.
LG G7, 16:9 en boy oranı ile piyasaya sürülen ilk telefonlar arasındaydı. Bununla birlikte, daha düşük bileşen maliyetleri, pazarın ucuz segmentlerinde de geniş ekranların yaygınlaştığını göstermekte.
Dar çerçeve tasarımlarıyla birlikte, akıllı telefon ekranlarının ortalama boyutu artırıldı. 6 inçten daha büyük cihazlar için sınırlı talep olduğu düşünülüyordu, ancak telefonun kompakt formunu koruduğu sürece talep edildiği görüldü.
2017'nin ikinci çeyreğinde satılan tüm akıllı telefonların sadece %2'si 6 inçten daha büyüktü. Bu rakam şimdi ise %23!
Bu trend çift kamera teknolojisinin benimsemesinden dolayı geliyor olabilir. Üreticilerin, yeni kameralarla beraber ekranı büyütmesi mantıklı, çünkü tüketicilere çekilen fotoğrafları sunma konusunda büyük avantajlar sağlıyor. Ayrıca çoğu yenilik gibi, çift kameralı teknolojinin de bileşenleri daha ucuz hale geldikçe satın alımı kolay hale gelecektir.
IHS analisti Jusy Yong, "Çinli akıllı telefon üreticileri geniş ekranlı ve çift kameralı akıllı telefonların sayısını artırmaya devam edecek" dedi. "Yaklaşan iPhone modellerinin de artık olmazsa olmaz sayılabilecek bu özellikleri ürünlerine uygulaması bekleniyor." diye ekledi.
Yavuz Alp Şimşek
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