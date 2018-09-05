Geniş Ekranları Telefonlar Marketi Ele Geçiriyor

Satılan akıllı telefonların yaklaşık yarısı geniş ekrana sahip. Bunun kamera teknolojisinin ilerlemesinin doğal bir sonucu olduğu düşünülüyor.

Geniş Ekranları Telefonlar Marketi Ele Geçiriyor

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