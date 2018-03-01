Global Akıllı Telefon Satışları İlk Kez Düştü

Her sene tanıtılan yeni akıllı telefon modelleri piyasayı canlı tutmayı başarsa da, bu canlılık acı gerçeği önlemeye yetmedi!

  • Ercan Uğurlu
Global akıllı telefon satışları ilk kez düştü

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