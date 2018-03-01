Global Akıllı Telefon Satışları İlk Kez Düştü
Her sene tanıtılan yeni akıllı telefon modelleri piyasayı canlı tutmayı başarsa da, bu canlılık acı gerçeği önlemeye yetmedi!
- Ercan Uğurlu
Şu sıra gerçekleşmekte olan Mobil Dünya Kongresi'nde yine çok sayıda yeni akıllı telefon gördük. Teknoloji devlerinin en son teknolojilerle donattıkları yeni akıllı telefon modelleri tanıtıldı ve çok yakında hepsi birer birer piyasaya çıkacaklar. Peki, akıllı telefon dünyası, satış rakamlarıyla ne durumda? Satışlar beklentileri karşılıyor mu?
Gartner'ın yaptığı araştırmaya göre, akıllı telefon pazarında işler yolunda gitmiyor. 2017 yılının dördüncü çeyreğine özel olarak hazırlanan rapora göre, globalde ilk kez düşüş not edilmiş. 2017'nin son çeyreğinde satışlarda globak çapta yüzde 5.6'lık düşüş izleyen Gartner, buna karşılık bir sürprizle de karşılaşmış. Rapor sonuçlarına göre satışlar global çapta düşmüş düşmesine ancak Xiaomi ve Huawei için büyüme kaydedilmiş.
Satışlar neden düşüyor?
Yetkililer akıllı telefon satışlarının düşüşünü elbette yükselen fiyatlarına bağlıyor. Öte yandan yüksek fiyatlara rağmen düşük maliyetli üretilen akıllı telefon modellerinin kullanıcılar tarafından tercih edilmediğini, kullanıcıların alternatif modellere yöneldiğini söylüyor.
Yine rapora göre, kullanıcılar akıllı telefon satın aldıklarında, eğer yüksek de bir meblağ ödedilerse, bu modelleri daha uzun süre kullanıyorlar. Böylece akıllı telefon değiştirme süreci uzuyor, bu da satış oranlarına olumsuz yansıyor.
Samsung ve Apple zirvede, ancak...
2017 sonunda satışlar düşse de, zirvede Samsung yer alıyor ve Güney Koreli şirket, pazar payını arttırmayı sürdürüyor. Pazar payını yüzde 17.8'den yüzde 18.2'ye yükselten Samsung'u Apple takip ediyor. Apple, 73.2 milyon telefon sevkiyatıyla ikinci sırada bulunuyor.
Bu ikilinin hemen arkasında ise yükselen yıldız Huawei var. Çinli üretici, satışlarını 40.8 milyondan 43.9 milyona yükseltmiş ve böylece pazar payını da yüzde 9.4'ten yüzde 10.8'e çıkartmış. Listedeki tek Çinli, Huawei değil. Xiaomi de listede yer alıyor ve onda da yükseliş görüyoruz. Xiaomi satışlarını 15.8 milyondan 28.2 milyona çıkartarak pazar payını neredeyse 2'ye katlamış. Xiaomi'nin pazar payı 2017'nin son çeyreğinde yüzde 3.6'dan, yüzde 6.9'a yükselmiş. Son dönemde Xiaomi'nin ülkemizde de tercih edilmeye başladığını görünce, bu sonuç normal gibi görünüyor. Şirketin bu başarısını –özellikle yükselen telefon fiyatları göz önünde bulundurulduğunda- 2018'de de sürdürülmesi bekleniyor.
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