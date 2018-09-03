GlobalFoundries Pahalı Üretimi Sonlandırdı
GlobalFoundries, yeni nesil işlemci üretimi yarışından çekilme kararı aldı!
AMD'nin şu anki Ryzen ve Radeon çiplerini üreten GlobalFoundries, şaşırtıcı bir şekilde gelecek nesil 7 nanometre işlemcilerin tüm geliştirme çalışmalarını durduracağını açıkladı. Ayrıca, gelecekteki 5 ve 3 nanometre teknolojisini de geliştirmeyi planlamıyor. Şirket (2009'da AMD'den ayrıldı), ana rakipleri olan Samsung ve TSMC'ye ayak uydurmak için yeni hatlar geliştirmenin milyarlarca dolar harcayabileceğini söyledi. Bunun yerine, mevcut nesil 12/14-nanometre işlemlerine devam edecek ve bu teknoloji etrafındaki ürün tekliflerini genişletecek.
Aynı zamanda AMD, TSMC ile Zen 2 CPU ve Navi GPU'lar da dahil olmak üzere gelecekteki 7 nanometre ürünleri üreteceğini doğruladı. AMD, bu üretim anlaşmasını aslında daha önce söylemiş ve herkes tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Ancak, GlobalFoundries'ten gelen haberlerin ardından bu ortaklık kulağa daha mantıklı geliyor.
AMD, GlobalFoundries'in çekilmesinin üretim kapasitesini etkileyebileceğini, ancak tek bir üreticiyle çalışmanın 7 nanometre geliştirmeyi kolaylaştıracağını söyledi. Şirket, mevcut Ryzen ve Radeon çipleri üzerinde GlobalFoundries ile çalışmaya devam edecek. AMD CEO'su Lisa Su, "Malta (GlobalFoundries 14/12-nanometre tesisi), hacmimizin büyük bir kısmı üretime devam edecek." Dedi.
GlobalFoundries'in basın açıklamasında Garner VP Samuel Wang ise "Daha önce yapılmamış şeyleri yapma yükünün kaldırılması, GlobalFoundries'in RF, IoT, 5G, endüstriyel ve otomotiv gibi hızlı büyüyen pazarlardaki çip tasarımcılarının çoğuna gerçekten önem veren teknolojilere daha fazla hedefli yatırım yapmasına izin verecektir," dedi.
Yavuz Alp Şimşek
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