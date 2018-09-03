GlobalFoundries Pahalı Üretimi Sonlandırdı

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Kayıp Şehirler

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim

Korsanlar

Savaş Makineleri

Dinozorlar

Vahşi Batı

Nostalji: 80'ler