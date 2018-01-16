GM, ilk otonom arabasını sunmaya hazırlanıyor...

GM, satışa sunulacak ilk otonom arabası Cruise AV için gerekli başvuruyu yaptı!

GM ilk otonom arabasını sunmaya hazırlanıyor...

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