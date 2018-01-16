GM, ilk otonom arabasını sunmaya hazırlanıyor...
GM, satışa sunulacak ilk otonom arabası Cruise AV için gerekli başvuruyu yaptı!
Yeni yıl henüz başlamış olsa da, General Motors şimdiden gözünü, otonom arabaları için bir sonraki adımını atacağı 2019'a dikmiş durumda. Firma, direksiyonsuz, pedalsız veya herhangi bir standart sürücü kontrolüne sahip olmayan otonom arabası Cruise AV'nin yayımını planlıyor.
Bu haber, GM'nin Cruise AV'nin önümüzdeki yıl yola çıkmasına izin verilmesi için ABD Ulaşım Bakanlığı'na (DOT) yaptığı bir güvenlik başvurusu duyurusundan geliyor.
GM, Cruise Automation'ı 2016 yılında almıştı ve o zamandan beri Cruise teknolojisi üzerinde çalışılmaktaydı. Cruise ile çalışan sürücüsüz araçlar şimdiden Kaliforniya, Arizona ve Michigan yollarında test edilmekteler ve yakında New York City'ye de girebilirler.
Var olan Cruise araçları ve sunulması planlanan Cruise AV sürümü – dördüncü nesil – arasındaki en büyük fark ise, yeni modelin üretime hazır, kendini sürmesi için tasarlanan ilk model olacak olması.
GM'nin görüşüne göre Cruise AV, trafik kazalarını azaltacak, sürücülerin trafikte kaybettikleri süreyi geri verecek, yaşlı ve fiziksel engelli yolcular için daha fazla hareket kabiliyeti sunacak ve park yeri arayışına son verecek.
Eğer GM'nin güvenlik başvurusu DOT tarafından onaylanırsa, önümüzdeki yıl aracın en azından ABD yollarına çıkması mümkün olacak.
Levent Öztürk
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