Google, 2019 Yılında da Servet Dağıttı!

Görünene göre geçtiğimiz yıl Google için, ürünlerinde açık bulmak konusunda oldukça iyi bir yıldı. Arama devi, 461 farklı güvenlik araştırmacısına toplam, buldukları açıklar nedeniyle 6,5 milyon dolar ödeme yaptı. Bir önceki yıl ödenen miktar, 3,4 milyon dolar idi. Google'ın açık bulma ödül programı (bug bounty program) 2010 yılından bu yana devam ediyor ve toplam ödenen miktar, 21 milyon doları aşmış durumda.
Giderek daha fazla firma kendi açık bulma ödül programlarını başlatıyorlar. Bunun sebebi de, araştırmacılara ve beyaz hacker'lara verilen ödüllerin, açıklar ile oluşan büyük veri veya güvenlik ihlallerinin sonuçlarıyla uğraşmaktan çok daha ucuza geliyor olması. Ayrıca bu programlar, açık bulan kişilerin bu açıkları kullanmak veya başkalarına satmak yerine uygun bir şekilde firmayı bilgilendirmelerini de teşvik ediyor.
Google'ın geçtiğimiz yıl ödediği 6,5 milyon doların 800 bini Google Play, 1 milyonu Chrome, 1,9 milyonu Android ve 2,1 milyonu firmanın diğer ürünleri için yapıldı.
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