Google, 64-Bit Uygulama Tarihlerini Açıkladı!
Google, Android uygulamalarını yakından ilgilendiren 64-bit'e geçiş tarihlerini açıkladı!
Apple, iOS 11 güncellemesiyle birlikte App Store'da önemli bir ilke değişikliği yapmış, 32-bit uygulama desteğini sonlandıracağını açıklamıştı. Google da Aralık 2017'de bir benzerini yapmış, ancak bir farkla 64-bit'i teşvik etmiş, 32-bit uygulamaların olduğu gibi kalacağını söylemişti.
Google bugün, 64-bit'e geçiş planlarını ve bunun için belirlediği son tarihleri açıkladı. 64-bit uygulamalara geçişin modern işlemcilerde performansı artırması ve güvenliği de iyileştirmesi bekleniyor. Açıklamaya göre 1 Ağustos 2019'dan itibaren "doğal kod içeren tüm uygulamalar ve uygulama güncellemeleri, Google Play'e yayınlarken 32-bit sürümün yanında 64-bit sürümü de sunmak zorunda olacak".
Buna karşın Google Play, Unity 5.6 veya daha eski sürümleri kullanan mevcut oyunlarda sadece 32-bit yayınlamayı kabul edecek.
1 Ağustos 2021'den itibaren ise 64-bit sürümü olmayan uygulamalar, 64-bit cihazlarda sunulmayacaklar. Yani Play Store'da artık görünmeyecekler. Buna Unity 5.6 veya daha eski sürümleri kullanan oyunlar da dahil olacak.
Bu açıklama Wear OS ve Android TV gibi henüz 64-bit mimariyi kullanmayan cihazları kapsamıyor. Daha da önemlisi Android 9.0 ve ilerisini hedeflemeyen uygulamalar da bu gereksinimden muaflar.
Google, 32-bit desteğinin şu anki haliyle devam edeceğini ve geliştiricilerin 32-bit ile birlikte yalnızca 64-bit ikili dosyalarını yüklemelerinin gerektiğini önemle vurguluyor. Gerekli bilgiler bu sayfada bulunabiliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın