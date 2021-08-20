Google, Android Auto'nun Fişini Çekmeye Hazırlanıyor!

Google, 2014 yılında Android Auto'yu piyasaya sürdüğünde, pek çok otomobil üreticisi bunu standart bir seçenek olarak desteklemedi. Android Auto desteği daha çok ek bir özellikti ve ekstra paraya mal oluyordu. Bu, Google'ın telefon ekranları için Android Auto adlı bağımsız bir uygulamayı yayımlamasına sebep oldu ve insanların akıllı telefonlarında Android Auto kullanmasına imkan tanıdı.
Telefon ekranları için Android Auto, büyük simgeler, Google Asistan'a hızlı erişim, bildirimler için büyük kartlar, daha iyi Google Haritalar entegrasyonu ve benzeri daha fazla özelliğe sahip. Ayrıca yıllar içerisinde Google Haritalar, Google'ın "Google Asistan sürüş modu" olarak adlandırdığı özellik içerisinde kendi avantajlarına kavuştu. Bu nedenle Google, telefon ekranları için Android Auto uygulamasını sonlandırmanın zamanının geldiğini düşünüyor olabilir.
Google Asistan sürüş modu ilk olarak Ekim 2020'de ABD'de kullanıma sunuldu. Özellik, Nisan ayında küresel olarak kullanıma sunuldu. Google Haritalar'ı başlatarak, yolculuğunuza başlayarak ve ardından Spotify gibi diğer uygulamaları başlatmak için sağ alttaki uygulama başlatıcı düğmesine dokunarak sürüş moduna erişebilirsiniz.
Bazı kullanıcılar, telefon ekranları için Android Auto uygulamasını başlattıktan sonra yeni bir istem fark etti. Bu istem üzerinde "Android Auto artık yalnızca araba ekranlarında kullanılabilir. Telefonunuzda bunun yerine Google Asistan sürüş modunu deneyin" yazıyordu.
XDA Developers, istemin yalnızca Android 12'de çalışan Pixel telefonlarda görüldüğünü ve değişikliğin işletim sistemine özel olması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca uygulama, Play Store'da Pixel 4a telefonlar için "uyumsuz" olarak işaretlenmiş durumda ve yalnızca önceden yüklenmiş olduğu için erişilebiliyor.
Google, telefon ekranları için Android Auto ile ilgili destek sayfasını henüz güncellemedi ve Android Auto uygulamasının değişiklik kayıtları da güncellenmiş değil. Ancak, yaşadığı değişim itibariyle sürüş modu, Android Auto'nun sahip olduğu tüm özelliklere sahip ve Google'ın uygulamayı sonlandırmak istemesinin şaşırtıcı olmadığı rahatlıkla söylenebilir...
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