Google'dan Android'i İzlediği İddialarına Cevap: "Telefonlar Böyle Çalışır"

İngiltere'deki Edinburgh Üniversitesi ve İrlanda'daki Trinity College Dublin'den araştırmacılar, test ettikleri bazı Android cihazlarının Google dahil çeşitli taraflara "önemli miktarda bilgi" ilettiğini iddia etti.
Araştırmacılar raporlarında, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme, LineageOS ve /e/OS tarafından kullanılan Android işletim sisteminden gönderilen verileri analiz ettiler. Özellikle /e/OS'yi dikkate değer bir istisna olarak vurgulayan araştırmacılar, kalıcı tanımlayıcılar, uygulama kullanım ayrıntıları ve telemetri bilgileri gibi hassas kullanıcı verilerinin yalnızca cihazın markalarıyla değil, aynı zamanda Microsoft gibi birden çok üçüncü tarafa da aktarıldığını gözlemlemişler. Bunlara LinkedIn ve Facebook da dahil.
Google'dan ise yanıt gecikmedi. Bir Google sözcüsü, BleepingComputer'a yaptığı açıklamada, "Google Play Hizmetleri Yardım Merkezi makalemizde açıklandığı gibi, toplanan veriler, çeşitli cihaz ekosisteminde ve yazılım derlemelerinde bildirimler ve yazılım güncellemeleri gibi temel cihaz hizmetleri için gerekli olanlardır" diyerek konuya açıklık getirdi.
Sözcü, Google'ın Android cihaz ve uygulama ekosistemi genelinde kritik güncellemeleri güvenilir bir şekilde sunmak için her cihazın IMEI'si gibi bilgileri topladığını kabul ediyor. Google sözcüsünün eklediği şu söz ise bir hayli ilgi çekici: "Modern akıllı telefonlar böyle çalışır."
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