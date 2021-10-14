AMD İşlemcilerin Windows 11'da Yaşadığı Sorun Nihayet Çözülüyor!

AMD'nin Zen tabanlı işlemcilerinin Windows 11'de performans sorunları yaşadığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. AMD, ilki, oyunları ve gecikmeye duyarlı diğer uygulamaları etkileyecek Level 3 (L3) önbellek gecikmesiyle ilgili olmak üzere birkaç sorun tespit etmişti. Diğer sorun İşbirlikçi İşlemci Performans Kontrolü (Collaborative Processor Performance Control - CPPC) ile ilgiliydi. Problem en hızlı CPU çekirdeğinin gerektiğinde doğru şekilde programlanamamasından kaynaklanıyordu.
Problemin Windows 11 tarafından resmi olarak desteklenen AMD işlemcilerde (Zen+ ve yeniler) ortaya çıkması keyifleri kaçırırken, hem AMD hem de Microsoft bu sorunu gidermek için bir yama üzerinde çalışıldığını ve bu ay içinde yamanın ortaya çıkacağını açıkladı.
Bu yama henüz gelmedi ama Windows 11 için yayınlanan ilk Salı güncellemesinde sorunun, Ryzen işlemciler için daha da kötüleştiği bildiriliyor. TechPowerUp tarafından yapılan testlerde, Zen+ tabanlı Ryzen 7 2700X'in performans sorunun arttığı ortaya koyulmuş durumda.
Neyse ki asıl güncelleme için çok fazla beklemeyeceğiz. Level 3 (L3) önbellek gecikmesi sorununu çözecek yamanın 19 Eylül'de yayınlanmasını bekliyoruz...
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