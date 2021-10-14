AMD İşlemcilerin Windows 11'da Yaşadığı Sorun Nihayet Çözülüyor!

Windows 11 altında çalışan AMD Ryzen işlemcilerin yaşadığı büyük performans sorunu şu an için biraz daha arttı. Ama sorunun tamamen çözülmesi de çok uzakta olmayabilir!