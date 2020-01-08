Google Asistan, 2020'de Bu İşlevleri Kazanacak

Google, dijital asistanına 2020'de ekleyeceği işlevleri CES 2020'de ortaya çıkardı!

Google Asistan, 2020'de Bu İşlevleri Kazanacak

Google, dijital asistanındaki yenilikleri bir süredir CES'te duyuruyor. Aynısını bu sene de tekrarlayan firmanın Google Asistan'a ekleyeceği işlevlerin listesi etkileyici görünüyor.

2016'da kullanıma sunulan Google Asistan, artık sadece hava durumunu okumaktan çok daha fazlasını yapıyor. Dijital yardımcı, 2020'de ışıklarınızı açıp kapatmak gibi şeyleri de yapabilecek. Asistandaki yenilikleri aşağıda sıraladık.

Daha hızlı akıllı ev kurulumu: Güncelleme sonrasında kurulum yaparken oturum açma bilgilerinizi tekrar girmeniz gerekmeyecek.

Eylem planlama: Bu sene gelecek bir güncellemeyle "Hey Google, kahve makinesini saat 6:00'da çalıştır" diyebileceksiniz.

Daha akıllı ev cihazları: August Smart Locks, Philips Hue, GE ve çok daha fazlası, Google Asistan destekli cihazlarını bu sene piyasaya sürecekler. Google Home üzerinden klima, hava temizleyicisi, kahve makinesi dahil 20 yeni cihazı kontrol etmeniz mümkün olacak.

Not bırakma: Ailenize kağıtlar üzerinde not bırakmayı seviyorsanız, bu işi Asistan sizden devralacak. 2020'de gelecek bir güncellemeyle birlikte Asistan, desteklenen akıllı ekranlarda yapışkan notlar oluşturabilecek.

Hızlı çevirme: Yine bu sene gelecek bir işlev, önemli kişileri "hızlı çevirme" listesine eklemenize, böylece evdeki herkesin akıllı ekran veya hoparlörler üzerinden kolayaca arama yapabilmesine olanak tanıyacak.

Asistan geçmişini silme: "Hey Google, bu hafta sana söylediğim her şeyi sil" diyerek kullanıcı geçmişini silmeniz mümkün olacak. Asistanı yanlışlıkla çağırdığınızda, "bu sana değildi" diyerek komutu geri çekebileceksiniz.

Android TV desteği: Bu sene, bazı Hisense ve TCL televizyonlarından başlayarak bazı TV modellerine uzak alan mikrofon desteği eklenecek. Böylece akıllı TV'nizi aynı bir akıllı hoparlör veya ekran gibi kullanabileceksiniz. Hatta bu sene Google Asistan destekli Samsung Smart TV'ler almanız mümkün olacak.

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