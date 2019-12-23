Google'a Bir Ceza da Fransa'dan Geldi!

Kısa süre önce ülkemizde, Rekabet Kurumu tarafından cezalandırılan Google'a bir ceza da Fransa Rekabet Kurumu'ndan geldi!

  • Levent Öztürk
Fransa Google'a yeni bir ceza kesti

Dört yıllık incelemenin ardından Reuters'ın söylediğine göre, Fransa'nın rekabet kurumu, opak ve tahmin edilemez reklamcılık kuralları sebebiyle Google'a 150 milyon Avro ceza verilmesi kararını aldı. İnceleme, Fransız firma Gibmedia'nın Google'ı, bildirimsiz bir şekilde Google Ads hesabını dondurmak ile suçlaması ardından başlatılmıştı. Reuters'ın söylediğine göre Fransız düzenleyiciler, Google'ın kullanım şartları ve kurallarını istediği anda değiştirerek pazar gücünü kötüye kullandığını iddia ediyor. Google bu karara itiraz etmeyi planlıyor.

Gibmedia, hava durumu tahminlerinden firma veri ve yönetmeliklerine pek çok hizmet veren internet sitelerini yönetiyor ve Google, firmanın yanıltıcı reklamlar kullandığını söylemekteydi. Bir Google sözcüsünün Engadget'a söylediğine göre Gibmedia, insanları ödeme şartları belli olmayan sitelere yönlendiriyordu ve bu da Google'ın sisteminde istemediği bir şey olarak görülüyor. Sözcü, bu yüzden müşterilerini korumak için Gibmedia'nın hesabını dondurduklarını ve reklam gelirinden vazgeçtiklerini söyledi.

Fransa yıllar içerisinde Google'a pek çok farklı ceza kesti. 2011 yılında Street View taramaları sırasında uygun olmayan veri toplama sebebiyle 100,000€, 2014 yılında mahremiyet kanunlarını ihlal etmek sebebiyle 150,000€, 2016 yılında Avrupa'daki "unutulma hakkı" kanununu ihlal etmek sebebiyle 100,000€ cezaları bunların sadece bir kısmı. Ayrıca daha yakın zamanlarda da şeffaf, "kolay erişilebilir" veri rızası sunmamak ve ülkedeki vergi hareketlerini düzgün bir şekilde bildirmemek sebepleri ile ceza kesilmişti.

Google'a, geçtiğimiz günlerde ülkemizde de, Rekabet Kurumu tarafından ceza kesilmişti. Google ise, bu cezaya, Android telefonlarda Google uygulamalarının yüklenmeyeceğini söyleyerek cevap vermişti.

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