Google Chrome'a Beklenen Özellik Geldi: Canlı Altyazı Nedir; Ne İşe Yarar?

Google, yaklaşık 1 yıl süren bekleyişin ardından Chrome'un masaüstü sürümüne Canlı Altyazı seçeneğini ekledi. Peki Canlı Altyazı Tam Olarak Nedir? Chrome'da Canlı Altyazı Özelliği Nasıl Açılır?

Chrome'a "Canlı Altyazı" özelliği geldi

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