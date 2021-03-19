Google Chrome'a Beklenen Özellik Geldi: Canlı Altyazı Nedir; Ne İşe Yarar?

Google, 2019 yılında Chrome'un Android sürümüne eklediği Canlı Altyazı özelliğini nihayet masaüstü sürümüne de taşıdı. Bu özellik, bir web sitesinde çalan bir ses ya da oynayan bir video için otomatik olarak altyazılar oluşturuyor.
Şu anda sadece İngilizce dilinde çalışan Canlı Altyazı özelliği, ilk olarak Canary sürümlerinde, geçtiğimiz yıl görünmüştü. Ancak stabil sürüme gelmesi için yaklaşık 1 yıl beklemek zorunda kaldık.
Chrome Canlı Altyazı Nasıl Açılır?
Canlı Altyazı özelliğini Chrome'da etkine hale getirmek için yapmanız gerekenler şöyle: Öncelikle Chrome ayarlarına girin ve buradan Gelişmiş seçeneğine tıklayın. Açılan yeni seçeneklerden Erişebilirlik satırına tıklayın. Karşınıza Erişilebilirlik başlıklı bir menü çıkacak. Buradan Canlı Altyazı düğmesini açarak özelliği kullanmaya başlayabilirsiniz.
Şu anda Chrome'un Windows, Mac ve Linux sürümlerinde kullanılabilen Canlı Altyazı özelliği, Google'ın açıklamasına göre çok yakında ChromeOS'a da gelecek.
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