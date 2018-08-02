Google, Çin'e geri dönebilir
Google'ın Çin'de kullanılmayan arama hizmeti, Çin'e dönebilmek için geri adım atmak üzere.
Intercept'in yeni bir raporuna göre, Google'ın arama servisi önümüzdeki yıl Çin'e dramatik bir dönüş yapmak için hazırlanıyor.
Google, 2010 yılında Çin'deki arama hizmetini sansür baskısına karşı geri çekmişti, ancak konuya yakın bir kaynaktan sağladığı bilgilere göre, ülkede altı ila dokuz ay içinde piyasaya sürülebilecek sansürlü bir sürüm geliştiriliyor. Planlandığı iddia edilen ürün, Facebook, Twitter ve Instagram dahil olmak üzere Çin'de yasaklanmış olan Batı hizmetlerini engelleyecek, Tiananmen Meydanı katliamı gibi hassas aramalar ve BBC ve New York Times gibi uluslararası medya sonuçları için çalışmayacak.
Google, yaptığı bildirimde raporu açıkça reddetmedi. Bir firma sözcüsünün TechCrunch'a söylediğine göre "Çin'de Google Translate ve Files Go gibi birçok mobil uygulama sunuyoruz, Çinli geliştiricilere yardımcı oluyor ve JD.com gibi Çinli şirketlere önemli yatırımlar yapıyoruz. Ancak gelecekteki planlarla ilgili spekülasyonlara yorum yapmıyoruz."
Kaynak, arama ürününün Dragonfly kod adına sahip olduğunu ve bu bilgiyi bilenlerin CEO Sundar Pichai de dahil olmak üzere bir avuç üst düzey Google yöneticisi ile sınırlı olduğunu iddia ediyor. Şirketin, adı açıklanmayan bir yerel şirket ile Çin'de bir ortak girişim kurmayı planladığı söyleniyor.
Intercept, kaynağının, bu projenin "Çin'in sansürüne boyun eğmeme ilkelerini sürdürürken Çin'de iş yapmaya çalışan birçok şirket için korkunç bir örnek teşkil edeceğinden" endişe duyduğunu belirtiyor.
Yıllar içinde Google'ın Çin'e anlamlı bir ürünle yeniden gireceği yönünde birçok tahmin ve söylenti ortaya çıkmıştı. Bu söylentiler, Play Store'a odaklanma eğilimindeydi, ancak arama ürünü zaten önemli derecede bir momentum kazanmışa benziyor. Intercept, Pichai'nin yetkililerle en az bir toplantıya katılmasıyla birlikte girişimin Çinli hükümet yetkililerine gösterildiğini bildiriyor.
Intercept'in gördüğü dahili belgeler, bir Android uygulamasının ilk odak noktası olduğunu, ancak bir masaüstü sürümünün ve daha fazlasının gelecek planlarda yer alabileceğini gösteriyor. Yayına göre, mevcut kaygı, hizmetin Çin hükümetinin onayını almasını ve Çin'deki internet kullanıcıları için zaten mevcut olan hizmetler ile rekabet edebilecek kadar iyi olmasını sağlamak olarak gözüküyor.
Intercept'in raporu, Facebook'un Çin topraklarında bir yan kuruluşu çalıştırmak için kısa bir süre için onay almasından bir haftadan kısa bir süre sonra geçiyor. Ancak bu lisans onayı, haberlerin ortaya çıkması ile beraber iptal edilmişti. Şirket, bir gelişim merkezi açmayı planladığını söyledi ancak bunun şu anda mümkün olup olmayacağı henüz net değil.
Facebook daha önce de Çin'de dağıtılabilecek sansür dostu bir araç oluşturmuştu.
ABDli rakipleri Çin'le ilgili durumu kavramaya çalışırken, Google geçtiğimiz yıl içerisinde ülkedeki varlığını belirgin şekilde arttırmıştı.
Şirket Pekin'de bir AI laboratuvarı açtı, JD.com ile 550 milyon dolarlık bir anlaşma dahil olmak üzere Çinli şirketler için yatırım turlarının bir parçası oldu ve Tencent ile bir ortaklık imzaladı. Ayrıca, üçüncü parti uygulama mağazaları aracılığıyla dağıtılan Android için bir dosya yönetim hizmeti ile dağıtılan ürünler ve en son olarak da Tencent'in popüler WeChat mesajlaşma uygulaması için ilk mini programını yayımladı.
Intercept, bu anlaşmaların, Google'ın arama sektörünün ülkeden ayrılmasından bu yana hızla büyüyen 700 milyon İnternet kullanıcısını içeren pazarının bir kısmını yakalamak için Dragonfly'i tanıtmak için bir başlangıç olduğunu öne sürüyor...
Levent Öztürk
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