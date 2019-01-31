Google da Casusluk İçin Para Ödemiş!

Casus uygulama kullanmanız için para ödeyen tek devin Facebook olmadığı, Google'ın da küçük farklarla benzerini yaptığı ortaya çıktı!

Google da Casusluk İçin Para Ödemiş!

Facebook'un telefonda olan her şeyi öğrenmek karşılığında gönüllü kullanıcılarına ayda 20 dolar ödediği henüz ortaya çıkmıştı. Haberin ardından Facebook, Apple'ın ilkelerini çiğnediği için hizmeti hemen kapatmak zorunda kalmıştı. Şimdi ise Facebook'un veri için para ödeyen tek firma olmadığı anlaşıldı.

Facebook'un da veri ihlalini ilk keşfeden TechCrunch'ın raporuna göre Google'ın uygulaması, henüz engellenmedi. Google'ın Screenwise Meter adlı uygulamasının Facebook'un Research uygulamasıyla neredeyse aynı şeyleri yaptığı söyleniyor.

Google'ın uygulaması, toplanan veri hakkında biraz daha saydam ve izlenmediğiniz zamanlarda misafir moduna geçmenize izin veriyor. Ancak bu modu çok fazla kullanırsanız, programdan kovuluyorsunuz. Google'ın uygulamasının daha az zararlı olduğu da söylenebilir çünkü programa katılabilmek için 18 yaşında veya daha büyük olmanız gerekiyor. Bununla birlikte ebeveyn izniyle 13 yaşından büyükler de programa katılabiliyor.

2012'de ortaya çıkan Screenwise, Google için yeni bir şey değil. Bu "hizmet" Cisco'nun özel router'ın Screenwise Panel'i kullanarak ev ağından internet verisi topluyordu. Hizmetin halefi Google Opinion Rewards, hala etkin ve Ağustos'ta bir tanıtım videosu yayınlamıştı.

Facebook'un Research uygulaması, Apple'ın Kurumsal Geliştirici Programı ilkelerini çiğnediği için engellenmişti. Google da aynı şeyi yaptığından Apple'ın harekete geçmesi yakın olabilir.

Bu arada Google, Screenwise Meter uygulamasını kapattığı duyurusunu TechCrunch'a yaptı ancak gizlilik konusunda kendisini savundu ve uygulamanın "tamamen gönüllü" olduğunu söyledi. Firma, Screenwise Meter iOS uygulamasının Apple'ın geliştirici kurumsal programı altında işletilmemesi gerektiğini ve bu konuda bir hata yaptığını kabul etti. Firma, cihazlardaki şifreli verilere ulaşamadığını da belirtti.

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