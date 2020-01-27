Google, Değişikliğe Yönelik Tepkilere Cevap Verdi!

Masaüstü arama sonuçlarında yapılan değişikliğin tepki çekmesi karşısında Google, sessiz kalmadı!

Google, Değişikliğe Yönelik Tepkilere Cevap Verdi!

Google, birkaç hafta önce masaüstündeki arama sonuçlarının görünümünde bazı değişikler yapmıştı. Telefonlardaki sonuç görünümüne benzeyen yeni düzene mobil sürümde gösterilen site simgeleri de dahil edilmişti.

Simgelerin masaüstü arama sonuçlarına gelmesiyle birlikte renkli işaretler de kaldırılmıştı. Bundan dolayı reklamlarla normal arama sonuçlarını ayırt etmek zorlaştı. Bu durum, beklendiği gibi bir miktar tepkiye yol açtı. Bazı kullanıcılar, arama sonuçlarının üzerinde görünen site simgesinden ve ek bilgilerden rahatsız olurken bazıları, DuckDuckGo gibi alternatif arama motorlarına geçmeyi önerdi.

Google'ın arama piyasasında tek güç olmaması ve güçsüz de olsa rakiplerinin olması, bu noktada işe yaramış gibi görünüyor. Firma, gelen tepkilere kulak verdi ve site simgeleriyle şu an denemeler yaptığını bir tweet'te söyledi. 

Firma, tweet'te özetle arama sonuçlarını modernleştirmekten ve bu sırada oluşabilecek uyumsuzlukları en aza indirmekten bahsetti. Yani firma, masaüstündeki değişiklikleri yeniden gözden geçireceği anlaşılıyor. Dünyanın en popüler arama motorunun önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

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