Google Drive'a Dosya Yükleyen nacOS Kullanıcılarına Telif Hakkı Şoku!

Kendi dosyalarını Google'ın bulut depolama hizmeti Drive'a yüklemeye çalışan bazı macOS kullanıcıları, telif hakkı ihlali bildirimleriyle karşılaştı. Durumdan memnun olmayan bir Reddit kullanıcısı, kısa süre önce Google Drive'larındaki bir '.DS_Store' dosyasının telif hakkı ihlali politikasını ihlal ettiği gerekçesi ile arama devi tarafından işaretlendiğini bildirdi. Ayrıca, bazı macOS kullanıcılarının geçtiğimiz ay benzer sorunlar yaşadıklarını bildirmesinden anlaşıldığına göre, bu sorunla ilk kez karşılaşılmıyor.
.DS_Store Dosyası Nedir?
.DS_Store, Apple kullanıcılarının klasörleri ve arşivleri macOS'tan Windows veya Linux gibi diğer işletim sistemlerine aktarırken görebilecekleri bir meta veri dosyası. MacOS'un Finder'ı, simge bilgileri ve arka plan görüntülerinin konumu gibi özel niteliklerini ve meta verileri depolamak için bu tür dosyaları otomatik olarak oluşturuyor. Finder daha sonra bu bilgiyi kullanıcının tercihlerine göre bir düzen oluşturmak için kullanıyor.
Çoğu zaman, .DS_Store dosyaları, Windows 10 ve Windows 11'de desktop.ini ve thumbs.db dosyalarının gizlendiği şekilde Finder'da gizlenir. Ancak Microsoft'un Explorer'ı, kullanıcıların bu 'gizli' dosyaları görmesini sağlayan ayarlara sahiptir.
Şu anda, bulut depolama alanına yüklendiğinde Google Drive'ın neden telif hakkı ihlali için DS_Store dosyalarını işaretlediği net değil.
Haber kaynağı BleepingComputer sorunun tekrarlanmasını sağlayamamış olsa da, Google'ın telif hakkı içeriğini takip etmek için sağlama toplamlarına güvenmesinin potansiyel bir hash-çatışmasına yol açabileceğine inanıyor. Telif hakkıyla korunan bir dosya ve normal bir dosya aynı hash'i paylaşırsa, bu yanlış ihlalleri tetikleyebilir.
Kısa bir süre önce benzer bir olay, Google Drive'ın, şirketin telif hakkı ihlali dosyalarını ihlal ettiği için yalnızca birkaç sayı içeren neredeyse boş dosyaları yanlışlıkla işaretlediğinde meydana gelmişti. Haber kaynağıyla konuşan bir Google sözcüsünün söylediğine göre, şirket Ocak ayında yalnızca az sayıda Drive dosyasını etkileyen sorunu keşfetti ve düzeltti.
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