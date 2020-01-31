Google Earth Şimdi Telefonda Çok Daha İyi

Telefonunuzda Google Earth'ü uzun süredir kullanmadıysanız, yeni güncelleme sonrasında geri dönüp bakmanın zamanı gelmiş olabilir!

Google Earth Şimdi Telefonda Çok Daha İyi

Google Earth'ü telefonda hiç kullanmadıysanız veya çok uzun süre önce kullandıysanız, uygulamaya gelen güncelleme ilginizi çekebilir.

Yeni gelen güncellemeyle birlikte Google Earth, dünyadan 48.000 km uzaklaşmanıza izin veriyor. Böylece arka planda Avrupa Güney Gözlemevi tarafından çekilen yıldız görüntüsünü görebiliyorsunuz. Dünyayı döndürüp arka planda Samanyolu Galaksisini görmeniz ve uzayın derinliklerine hayranlıkla bakmanız mümkün.

Bu işlev, masaüstündeki Google Earth'te ve Pro sürümünde daha önce vardı ancak telefonların son yıllarda çok daha güçlü hale gelmesiyle yıldızları avucunuzun içine getirmek mümkün oldu.

Yenilik Google tarafından bir blog gönderisiyle duyuruldu, ancak bu sayfa şimdi bir hata sayfasına yönlendiriliyor. Bu yüzden duyurunun yanlışlıkla zamanından erken mi yapıldığını, yoksa küçük bir hatanın mı yaşandığını bilmiyoruz. Ancak en azından işlevin iPhone 11 Pro Max'ta çalıştığı söyleniyor.

İşteyseniz, Google Earth'ü kurcalamayı sonraya bırakmanızı tavsiye ediyoruz çünkü bakınırken saatlerinizi harcayabilirsiniz.

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