Google, Efektli Selfi'lerin Ruh Sağlığınızı Bozmasını İstemiyor

Özellikle Instagram'da yoğun olarak efekt uygulanmış yüz fotoğraflarına muhtemelen rastlamışsınızdır. Benzer şekilde kendi selfie'nizi çektiğinizde, teninizin her zamankinden daha yumuşak göründüğünü fark etmiş olabilirsiniz. İşin doğrusu, internette gördüğünüz çoğu fotoğrafın filtreli olduğu ve üstelik bazı telefonların bunu varsayılan olarak yapması. Google, Digital Wellbeing girişiminin bir parçası olarak geliştirdiği tasarım framework'ü ile filtreleri daha fark edilir hale getirmeyi amaçlıyor.
Google'ın yaptığı araştırmalara göre kamera veya fotoğraf uygulamasının filtre uyguladığının farkında olmayan kullanıcıların zihinsel sağlığı olumsuz etkilenebiliyor. Ürün müdürü Vinit Modi'nin blog gönderisine göre "bu varsayılan filtreler, bazı insanların kendilerini karşılaştırdığı bir güzellik standardını gizlice koyuyor."
Samsung'un Galaxy amiral gemileri ve hatta Google'ın Pixel telefonları, kamera uygulamalarında Selfie'leri "geliştirmeye" yönelik işlevler sunuyorlar. Bunları kapatmak için bazen birkaç adım izlemeniz gerekebiliyor ve bu iş, her zaman çok basit olmuyor. Google, bu yeni yaklaşım ile efektlerin açık olup olmadığını daha açık bir biçimde öğrenmenizi sağlamayı amaçlıyor.
Yüzlere otomatik efekt uygulamayı kapatacak olan yenilik, Pixel 4a'da kullanıma sunulmaya başlanacak. İşlevlerde kullanılan "Güzelleştirme" ve "kusursuzlaştırma" gibi sözcükler yerine ise daha "tarafsız" sözcükler tercih edilecek.
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