Google+ Halen Hayatta; Yeni Özellikler Deniyor!
Belki farkında değilsiniz ama Google'ın sosyal ağı Google+ halen yaşıyor ve yeni özellikleri test etmeye başladı bile...
Facebook, Twitter, Snapchat ve diğer sosyal medya platformları düzenli olarak haber olurken, Google+ hakkında bugünlerde pek bir ses çıkmıyor. Google'ın sosyal ağının hala ayakta olup olmadığından şüphe ediyorsanız bu da gayet anlaşılır bir durum.
Evet, Google+ iyi durumda olmasa da hala ayakta ve firma yeni eklentiler ve geliştirmeler üzerinde çalışıyor. Google şu anda bu özellikleri çıkarmadan önce test etmek için Google+ Beta Tester'lar arıyor.
Google ayrıca potansiyel beta tester'larda aradığı özellikleri de sıraladı:
-Google+'da aktif gönderi paylaşan
-Google+ hakkında daha çok öğrenmeye ve ürün tartışmasına katkı sağlamaya istekli
-Ürünümüz için yüksek seviye geri bildirim yapmaya azimli
Buraya tıklayarak Google+ Beta Tester olmak için başvurabilirsiniz.
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın