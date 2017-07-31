Google+ Halen Hayatta; Yeni Özellikler Deniyor!

Belki farkında değilsiniz ama Google'ın sosyal ağı Google+ halen yaşıyor ve yeni özellikleri test etmeye başladı bile...

Google+ hala hayatta ve yeni özellikler deniyor!

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