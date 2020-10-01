Google Phone Uygulamasına Önemli Yenilikler ve Özellikler Geliyor

Google'ın telefon çevirici uygulaması Google Phone, bu ayın başlarında "Verified Calls" işlevini kazanmış ve Pixel telefonlar dışında daha fazla cihazı desteklemeye başlamıştı. Şimdi ise firma, çevirici uygulamasına yeni işlevler eklemek için çalışıyor.
Yeni işlevlerden biri olan "Arayan kimliği duyurusu", sizi arayan kişinin adını veya telefon numarasını sesli olarak okuyor. Üzerinde çalışılan bir başka işlev, Call Screen transkriptlerinin ve kayıtlarının 30 gün sonra otomatik olarak silinmesi. Bu işlev sadece ABD ve Kanada'da sunuluyor, bu yüzden faydaları herkesi kapsamayacak. Son olarak uygulama, Sesli mesaj sekmesinde görünen yeni "Kayıtlı sesli mesajlar" kısayolu ile kayıtlı sesli mesajlara kolayca erişmenize izin verecek.
Şu an Google tarafından test edildiği söylenen işlevlerin önümüzdeki haftalarda, muhtemelen Pixel 5'in satışa sunulmasıyla Google Phone uygulamasına gelmesi bekleniyor.
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