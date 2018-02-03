Google, "Kalem" İşine de Giriyor!

Google, önemli bir anlaşmaya imza atarak stylus kalemlerde yaşanan kargaşanın önüne geçecek önemli adımı attı!

Google, "kalem" işine de giriyor

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