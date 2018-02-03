Google, "Kalem" İşine de Giriyor!
Google, önemli bir anlaşmaya imza atarak stylus kalemlerde yaşanan kargaşanın önüne geçecek önemli adımı attı!
Şu an piyasada Apple Pencil, Windows Ink ve Samsung S Pen gibi bir çok farklı stylus kalem bulunsa da, bu kalemlerin hiç biri, bir biriyle uyumlu değil. 2015'te kurulan Universal Stylus Initiative (USI) bu durumu değiştirmek için her platforma uyumlu tek bir aktif stylus kalem geliştirmeye çalışıyor. Bir çok farklı marka ile anlaşmayı başaran USI, en son Google ile anlaşarak ekibine güçlü bir müttefik eklemiş oldu.
Google ve farklı beş marka ile anlaşan USI, kapasitif ekrana sahip bir çok farklı marka cihaz ile uyumlu, USI 1.0 adlı bir standart geliştirmek istiyor. Kuruluş, ilk stylus kalemini 2016'da üretmiş ve bu cihazın diğer markalar için bir referans noktası olmasını sağlamaya çalışmıştı. USI sayesinde kalem ile tablet/telefon/bilgisayar arasında yapılan veri alışverişi içinde bulunan renk, basınç ve hassaslık verileri bir standarda oturacak.
Google ise 3M Touch Systems, Lattice Semiconductor, Maxeye Smart Technologies, MyScript ve Tactual Labs gibi markalarla birlikte çalışarak son ölçüleri ayarlayacak. USI şu an toplam 30 marka ile anlaşmalı durumda, ve bu markalar arasında Intel, Lenovo, Sharp ve Dell gibi büyük markalarda bulunuyor.
Ali Ruhi Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın