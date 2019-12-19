Google'dan kesinti açıklaması

Bugün öğlen saatlerinde yaşanan bir sorun, ülkemizden ve bazı ülkelerden Google hizmetlerine erişimin kesilmesine neden olmuştu. Şu ana kadar yaşananları sizlerle, buradaki haberimizde paylaştık. Ve şimdi de Google'dan, yaşanan sorun hakkında resmi bir açıklama geldi. Bu açıklamada sorunun nedeni anlatılıyor ve şu anda erişim sorununun çözüldüğü söyleniyor.
Google'dan gelen açıklama şu şekilde:
"Google'ın Bulgaristan'daki ağı üzerinde yönlendirilmiş olan trafikte yaşanan birden fazla eş zamanlı fiber kesintisi sorunu, etkilenen tüm kullanıcılar için Türkiye Saati ile 13:36 (ABD / Pasifik zamanı ile 19 Aralık 2019 02:36) itibarı ile tamamen çözülmüştür.
Bu süre içinde, Google hizmetlerine Bulgaristan ağ bağlantı noktamız üzerinden erişen kullanıcılar, söz konusu Google hizmetlerine ulaşamamıştır. Sorunun çözümüne kadar geçen sürede gösterdiğiniz sabır için teşekkür ederiz.
Sorunun temel nedenini belirlemiş ve etkilenen trafiği, ağımızın sorundan etkilenmiş olan kısımlarının etrafına yönlendirmiş durumdayız. Konuyla ilgili dahili bir araştırma sürdürüyoruz. İleri bir tarihte ayrıntılı bir olay özetini de paylaşmış olacağız."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın