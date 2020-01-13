Google'dan (Korkutan) Yıllık Konum Raporu!

Google'ın konumunuzu kullanarak hazırladığı ve e-postayla göndermeye başladığı 2019 raporları, zaten bilinen bir gerçeği, bir kez daha ortaya koydu!

Google'dan (Korkutan) Yıllık Konum Raporu!

Google, kullanıcılarına "2019 Zaman Çizelgesi Güncellemesi" epostalarını göndermeye başladı. Eposta, yıl boyunca keyfini çıkardığınız yerlerin bir listesini gösterirken, Google'a ne kadar çok konum verisi gönderdiğinizi de hatırlatıyor.

Rapor, Google'ın Konum Geçmişi İzleme işlevi tarafından oluşturuluyor. Aynı veriler, Google Haritalar'da işe gidip gelme ve gerçek zamanlı trafik ipuçları için de kullanılıyor. Benzer bir raporu her ay alıyor olabilirsiniz ancak yıllık rapor, gittiğiniz ülkeleri, şehirleri ve özel yerleri (turistlerin gittiği yerler, mağazalar gibi) gösterdiğinden oldukça ilginç.

Raporda ne kadar yürüdüğünüz ve araçla ne kadar gittiğiniz gibi istatistikler de yer alıyor. Epostayı henüz almadıysanız, gözünüz açık olsun çünkü raporlar gruplar halinde dağıtılıyor ve size de ulaşmak üzere.

Google tarafından takip edilmek sizi korkuttuysa, epostada yer alan Konum Geçmişi ayarlarına tıklayarak izlemeyi duraklatabilir veya Google'ın birkaç ay sonra verileri silmesini sağlayabilir.

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