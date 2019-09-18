Google Pixel 4 Ne Zaman Tanıtılacak? Belli Oldu!
Google, öğrenmediğimiz yanı pek kalmayan yeni akıllı telefonu Pixel 4'ü ne zaman tanıtacağını resmi olarak açıkladı!
Google Pixel 4'ün nasıl olacağını sızıntılar ve Gooogle'ın kendi paylaştığı arka tasarım sayesinde şimdiden biliyoruz. Google, buna rağmen 15 Ekim'de bir tanıtım etkinliği düzenleyecek. Firma, basını "Google tarafından üretilen birkaç yeni şeyi görmek" için etkinliğe davet etti.
Telefonun bir tür yüz tanıma işleviyle geleceğini, bunun yanında Google'ın Soli sensörleri yardımıyla dokunmadan etkileşime izin vereceğini biliyoruz. Bunların yanında ekranın 90Hz tazeleme hızı sunacağına dair dedikodular da var.
Google'ın etkinlikte yeni Chrome OS tabanlı laptoplarını da tanıtması bekleniyor. Firma, tabletlere odaklanmayacağını söylemişti, bu yüzden 2017'nin Pixelbook'una benzer bir cihazla tanışabiliriz. Son olarak bir süredir yenilenmeyen Google Asistan tabanlı yeni hoparlörlerle de tanışma ihtimalimiz var.
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