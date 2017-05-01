Google Pixel de Nexus'un Kaderini Paylaşacak!
Google, Nexus'ların ardından piyasaya sürdüğü ilk Pixel telefonlarının ölüm fermanını yazdı!
Google, Nexus programını sonlandırarak yerine Pixel akıllı telefonlarını getirmişti. Google Pixel ve Google Pixel XL olarak geçtiğimiz yıl tanıtılan telefonlar, özellikle saf Android sunması ve güncellemeleri ilk elden alacakları sebebiyle pek çok kullanıcı tarafından tercih edildi. Ancak gelen yeni açıklama, bunun o kadar da uzun ömürlü olmayacağını gösteriyor.
Şu sıralar Pixel 2 detayları sızmayı sürdürürken, Pixel ve Pixel XL hakkında, sahiplerini üzecek bir haber geldi. Haberin kaynağı ise bizzat Google. Şirket sözcüsünün açıklamasına göre Pixel ve Pixel XL sahipleri, Ekim 2018'e kadar güncellemeleri almaya devam edecekler. Ancak sonrasında yeni işletim sistemi güncellemesi bu iki modele verilmeyecek. Güvenlik yamaları ise Ekim 2019'a kadar sürecek. Ardından bu telefonlar Nexus'larla aynı kaderi paylaşacak.
Nexus 6 ve 9 modellerini de Kasım 2014'te piyasaya süren Google, bu iki telefona güncelleme vermeyi bırakmıştı. Anlaşılan Pixel ve Pixel XL da, Ekim 2019'da gelmesi planlanan Android Q'yu alamadan raflara veda edecek.
Ercan Uğurlu
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