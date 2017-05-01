Google Pixel de Nexus'un Kaderini Paylaşacak!

Google, Nexus'ların ardından piyasaya sürdüğü ilk Pixel telefonlarının ölüm fermanını yazdı!

Google Pixel de Nexus'un kaderini paylaşacak!

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