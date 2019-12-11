Google Play'de 2019'un En İyileri Seçildi

Google, mağazası Google Play'de 2019'da yayınlanan en iyi uygulamaları, oyunları ve fazlasını seçti!

Google Play'de 2019'un En İyileri Seçildi

Google, Android'in uygulama mağazasında 2019'un en iyilerini seçti. Google Play editörleri ve kullanıcıları tarafından oluşturulan listede 2019'un uygulamaları, oyunları, filmleri, dizileri, kitapları ve sesli kitapları yer alıyor.

Kullanıcıların Seçimi 2019'da her kategoride kazananlar:

  • 2019'un Uygulaması: Video Editor – Glitch Video Effects
  • 2019'un Oyunu: Call of Duty: Mobile
  • 2019'un Filmi: Avengers: Endgame
  • 2019'un Kitabı: The Institute - Stephen King

Google Play editörleri tarafından seçilen ya da satışa göre kazananlar:

  • Google'ın 2019 En İyi Uygulaması: Ablo
  • Google'ın 2019 En İyi Oyunu: Call of Duty: Mobile
  • Google'ın 2019 En İy Filmi: Avengers: Endgame
  • Google'ın 2019 En İyi TV Şovu: Game of Thrones
  • Google'ın 2019 En İyi Kitabı: The Tattooist of Auschwitz - Heather Morris

Google'dan hemen önce Apple'ın da 2019'un en iyilerini seçtiğini hatırlatalım.

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