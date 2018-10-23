Google Play, P2P Uygulama Paylaşımını Test Ediyor

Google, uygulama marketi için ilginç bir uygulama yükleme yöntemini test etmeye başladı!

Google Play, P2P Uygulama Paylaşımını Test Ediyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncular buraya!

_

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Windows 10 Ekim Güncellemesinde Yeni Sorun
Chrome'a Resim İçinde Resim İşlevi
Samsung'un yeni USB flash bellekleri satışta!
Tesla'dan "Otonom Araç" Cevabı!
Samsung, Android Pie İçin Fazla Beklemeyecek

İlginizi çekebilir