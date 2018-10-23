Google Play, P2P Uygulama Paylaşımını Test Ediyor
Google, uygulama marketi için ilginç bir uygulama yükleme yöntemini test etmeye başladı!
Geçtiğimiz Haziran ayında Google, uygulama mağazası Google Play'de bulunan uygulamaların APK imza bloklarına güvenlik üstbilgisi eklemeye başlamış ve çevrimdışı yüklemelerde doğrulama sağlayacaklarını açıklamıştı.
Teknoıloji devi, sözünde durarak Google Play tarafından doğrulanabilen P2P (eşten eşe) uygulama paylaşımını test etmeye başladığını açıkladı. Google'ın bu uygulaması için bulduğu ilk partner ise popüler dosya paylaşım uygulaması SHAREit oldu. Google, P2P uygulama paylaşımı desteğini kendi Files Go by Google uygulamasına ve Xender'a önümüzdeki haftalarda getireceğini belirtti.
Çevrimdışı P2P uygulama yüklemeleri özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki limitli ve pahalı internet bağlantısı açısından da oldukça önemli bir gelişme. Google, bu sayede cihazların uygulama üstbilgilerini okuyup Google Play'de bulunan bir uygulama ile eşleştirmelerini sağlayabilecek ve cihaz sonraki internet bağlantısında uygulamayı Google Play üzerinden kullanıcının kütüphanesine ekleyecek. Transfer edilen uygulama, bundan sonra Google Play üzerinden güncellemelerini olduğu gibi almaya devam edecek.
Şirketin açıklaması şu şekilde: "Bu ayrıca uygulama geliştiricileri için de faydalı olacak, çünkü bundan sonra Google Play destekli bir çevrimdışı dağıtım kanalı var. Eşler arası paylaşılan uygulamanız da kullanıcıların uygulama kütüphensine eklendiği için Google Play üzerinden güncelleme almaya devam edebilecek."
Tüm sürecin Google tarafından belli bir standarda oturtulması sayesinde geliştiricilerin ve kullanıcıların bu konuda ekstra bir adım atmasına gerek kalmayacak. Fakat sadece uygulama paketlerinde güvenlik üstbilgisi bulunduran uygulamalar Google Play üzerinden güncellenebilecek.
Doğan Kürşat Aktaş
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