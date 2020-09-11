Şark Söyleyen Köpekler, 50 Yıl Sonra İlk Kez Ortaya Çıkmış Olabilir

Neslinin tükendiği düşünülen Yeni Gine şarkıcı köpeğinin bu köpeklerle bir bağlantısının olduğu, hatta aynısı olabileceği yeni bir araştırma sayesinde ortaya çıktı!