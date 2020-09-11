Şark Söyleyen Köpekler, 50 Yıl Sonra İlk Kez Ortaya Çıkmış Olabilir

Son 50 yıldır "Yeni Gine şarkıcı köpeğinin" neslinin tükendiğine inanılıyordu. Ancak bu köpeklerin vahşi dağ köpekleriyle bir bağlantısının olabileceği, DNA kanıtlarıyla ortaya çıktı.
Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı'nda yayınlanan araştırmaya göre Yeni Gine şarkıcı köpeği ile vahşi dağ köpekleri arasında benzer genom dizisine rastlandı. Araştırmaya göre genlerdeki benzerlik, yüzde 70'in üzerinde. Sıralamadaki farklara rağmen araştırmacılar, bu köpeklerin aslında aynı olabileceklerine inanıyorlar. Başka bir deyişle, 50 yıl önce nesli tükendiği düşünülen bu cinsin aslında halen aramızda olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Farklılığın nedeni ise farklı ortam faktörleri olabilir.
Vahşi dağ köpeği doğadaki en nadir köpeklerden biri olduğundan, yeni araştırmanın sonucunda bu türün korunmaya alınması söz konusu olabilir.
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